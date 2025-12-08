Viral στιγμή: Η Rosalia τρομάζει από κατσαρίδα σε live συνέντευξη και τρέχει πάνω κάτω

Η Rosalia, η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια-φαινόμενο από την Ισπανία, αποκάλυψε μια απρόσμενη φοβία: έχει τρόμο με τις κατσαρίδες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης και μόνο στη θέαση μία κατσαρίδας, η τραγουδίστρια σηκώθηκε από τη θέση της και άρχισε να τρέχει. Το βίντεο με με την τραγουδίστρια έγινε viral με την παρουσιάστρια να μην μπορεί να σταματήσει να γελάει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ROSALÍA running out of an interview because she was scared of a cockroach.

pic.twitter.com/CUy2Zhm4gG — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) December 8, 2025



Η Rosalia, πλήρες όνομα Rosalía Vila Tobella, είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής Καταλανή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ισπανική φλαμένκο μουσική με μοντέρνους ήχους όπως η pop, η R&B και η τραπ.