Viral στιγμή: Η Rosalia τρομάζει από κατσαρίδα σε live συνέντευξη και τρέχει πάνω κάτω

Η παρουσιάστρια δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει
Η Rosalia, η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια-φαινόμενο από την Ισπανία, αποκάλυψε μια απρόσμενη φοβία: έχει τρόμο με τις κατσαρίδες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης και μόνο στη θέαση μία κατσαρίδας, η τραγουδίστρια σηκώθηκε από τη θέση της και άρχισε να τρέχει. Το βίντεο με με την τραγουδίστρια έγινε viral με την παρουσιάστρια να μην μπορεί να σταματήσει να γελάει.


Η Rosalia, πλήρες όνομα Rosalía Vila Tobella, είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής Καταλανή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ισπανική φλαμένκο μουσική με μοντέρνους ήχους όπως η pop, η R&B και η τραπ.

