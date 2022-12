Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η θρυλική σχεδιάστρια μόδας, Βιβιέν Γουέστγουντ (Vivienne Westwood), όπως ανακοίνωσε ο οίκος μόδας που η ίδια είχε ιδρύσει.

Σε ανάρτηση στο Twitter ο οίκος μόδας αναφέρει ότι η σχεδιάστρια Βιβιέν Γουέστγουντ «πέθανε ειρηνικά» περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV