Βιβλίο που γράφτηκε πριν από 2.000 χρόνια μπήκε στη λίστα των μπεστ σέλερ στη Βρετανία

Μια αναπάντεχη επιτυχία σημειώνει στα βρετανικά βιβλιοπωλεία μια νέα μετάφραση του έργου «Οι Βίοι των Καισάρων» (The Lives of the Caesars) του Σουητώνιου, 2.000 χρόνια μετά τη συγγραφή του. Το βιβλίο, που αποκαλύπτει τις σκοτεινές πτυχές της εξουσίας και τις αθέατες πλευρές των πρώτων Ρωμαίων αυτοκρατόρων, έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των Βρετανών για την ιστορία της αρχαίας Ρώμης.

Το βιβλίο το οποίο μετέφρασε από τα λατινικά ο συμπαρουσιαστής του podcast «The Rest Is History», Τομ Χόλαντ (Tom Holland), εισήλθε στην κυριακάτικη λίστα των ευπώλητων βιβλίων των Times στην κατηγορία της μη λογοτεχνικής πεζογραφίας. Ο εκδοτικός οίκος Penguin Classics δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο μη λογοτεχνικό κλασικό έργο τους που καταφέρνει αυτήν τη διάκριση.

Κυκλοφόρησε στις 13 Φεβρουαρίου και είναι μια συλλογή από 12 βιογραφίες που περιγράφουν την ζωή και την κυριαρχία του Ιουλίου Καίσαρα και των 11 πρώτων Ρωμαίων αυτοκρατόρων.

Ο Χόλαντ αποδίδει τη διαχρονική αγάπη του κοινού για την ιστορία της αρχαίας Ρώμης σε διάφορους παράγοντες. Όπως επισημαίνει ήταν «πάντα» ο πολιτισμός με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Δύση. Η Βρετανία ήταν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και το αλφάβητό τους βασίζεται στο λατινικό. «Νιώθουμε ίσως πιο κοντά στους Ρωμαίους, απ’ ό,τι στους Αιγύπτιους ή τους Ασσύριους» υπογραμμίζει.

Wonderful to see Suetonius back in the bestseller list after 2,000 years.



Thank you to everyone who has helped him get there! pic.twitter.com/04lBrin1mz