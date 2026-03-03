Βούλα Πατουλίδου: Η απώλεια που την συνέτριψε 8 μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Θα γίνω καλύτερα»

Η Βούλα Πατουλίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ1 και μίλησε για τη ζωή της, μετά τον θάνατο του συζύγου της, αλλά και για τη νέα απώλεια που την συνέτριψε πριν από δύο εβδομάδες. Όπως είπε, έφυγε από τη ζωή το αγαπημένο της σκυλάκι, με το οποίο μοιραζόταν στιγμές της καθημερινότητάς της. Η «Ρόξι» που ήταν για εκείνη παρέα, συντροφιά και παρηγοριά, κατά διαστήματα.

«Θα γίνω καλύτερα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι στα πάνω, υπάρχουν στιγμές που είσαι στα κάτω, υπάρχουν τραγούδια ανάθεμά τους… Αυτό το «Πρώτο Φθινόπωρο» τα ακούω και με λιώνει και δεν θέλω να τα ακούω. Αλλά ναι, έχει δυσκολία. Ίσως με σώζει το ότι ζω και με τη μητέρα μου, την έχω βέβαια μαζί» ανέφερε η Βούλα Πατουλίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι στρατηγός η μητέρα μου. Γιατί κάποια στιγμή λέει «ξέρεις πρέπει να προχωρήσεις, να κάνεις, να ράνεις». Είναι 82 χρονών και οδηγεί ακόμα! Μου λέει ότι πρέπει να κρατηθείς και έχεις και έχεις στη ζωή. Και λέω κοίταξε, ένας άλλος τρόπος να συνεχίσεις, έχοντας πολύ καλές μνήμες, αναμνήσεις ενός ανθρώπου που θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι έτσι.

Έφυγε και η Ρόξι. Και το σκυλάκι μας τώρα που το δείξατε. Λέω καμιά φορά αυτοί οι φίλοι μας τα τετράποδα ξέρουν πριν από εσένα τι θα συμβεί. Γιατί έφυγε δύο εβδομάδες πριν, 2,5 χρονών».

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης, σύζυγος της Βούλας Πατουλίδου, έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, μετά από γενναία μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Το ζευγάρι ήταν μαζί για 42 χρόνια και είχε αποκτήσει ένα γιο.