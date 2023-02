Η γερμανική ταινία του Έντβαρντ Μπέργκερ «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» σάρωσε τα βραβεία BAFTA αφού απέσπασε και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην αποψινή απονομή, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Το βραβείο BAFTA καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο», απονεμήθηκε στον Γερμανό Έντβαρντ Μπέργκερ.

Η ταινία κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, ξενόγλωσσης (μη αγγλόφωνης) ταινίας, φωτογραφίας, ήχου και πρωτότυπης μουσικής επένδυσης.

Edward Berger wins Best Director for All Quiet on the Western Front at #BAFTA2023 ! pic.twitter.com/K9VkhwENvT

«Σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες την αυτοπεποίθηση να μετατρέψω τις αμφιβολίες σε πίστη για να κάνω αυτήν την ταινία», είπε ο 53χρονος σκηνοθέτης απευθυνόμενος στην κόρη του, παραλαμβάνοντας το βραβείο του. Ευχαρίστησε επίσης το συνεργείο του και τους συνυποψηφίους του.

Making a film is alchemy. Thank you @BAFTA for presenting @Edward_Berger’s ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT with 7 #EEBAFTAs Awards including Best Film and Film Not In The English Language. Congratulations to the entire team on their well deserved wins! pic.twitter.com/7IsmfBSssx