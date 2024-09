Βραβεία Emmy 2024: Η «πριγκίπισσα Νταϊάνα» χάρισε στην Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι τον Β΄ Γυναικείο ρόλο – «Δώρο να την υποδυθώ»

Το πρώτο της βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο The Crown απέσπασε η Αυστραλή ηθοποιός Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι.

Η διάσημη ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την πριγκίπισσα Νταϊάνα στις δύο τελευταίες σεζόν της δραματικής σειράς του Netflix, απέσπασε το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά στα 76α βραβεία Emmy που παρουσίασαν οι Γιουτζίν και Νταν Λέβι και μεταδόθηκαν ζωντανά από το ABC.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Deadline γίνεται η πρώτη Αυστραλή ηθοποιός που το κατάφερε στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στη σκηνή παραδέχτηκε ότι δεν έγραψε λόγο επειδή είναι «πολύ προληπτική» και ευχαρίστησε τον δημιουργό Πίτερ Μόργκαν (Peter Morgan).

«Σας ευχαριστώ που φτιάξατε τη σειρά και σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Οι ηθοποιοί μας είναι τόσο υπέροχοι. Είναι μεγάλο δώρο να δουλεύω μαζί σας. Θεέ μου, το να παίζω αυτόν τον ρόλο που βασίζεται σε αυτή την απαράμιλλη, απίστευτη ανθρώπινη ύπαρξη ήταν μεγάλο προνόμιο για μένα. Ήταν ένα δώρο!».

Elizabeth Debicki wins her first ever Emmy.

