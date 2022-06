Σάρωσε τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά βραβεία του MTV τόσο η σειρά «Euphoria» όσο και η ταινία «Spider-Man: No Way Home».

Η τελετή των βραβείων MTV διοργανώθηκε την Κυριακή στη Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια. Το φιλμ «Spider-Man: No Way Home» που είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά επτά, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και ο πρωταγωνιστής Τομ Χόλαντ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε Ταινία.

Η Zendaya κέρδισε Βραβείο Ερμηνείας σε Σειρά για τον ρόλο της στο «Euphoria». Η τηλεοπτική παραγωγή κέρδισε μεταξύ άλλων επίσης βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερη Σειρά και Καλύτερη Σκηνή Καυγά.

Η Τζένιφερ Λόπεζ σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία τόνισε πως όσοι πίστεψαν σε εκείνη και οι σκεπτικιστές συνέβαλαν στην επιτυχία της, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Βραβείο Γενιάς του MTV που απονέμεται σε ηθοποιούς που γίνονται γνωστοί για τη συνεισφορά τους σε διάφορους τομείς.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μου έδωσαν χαρά και όσους μου ράγισαν την καρδιά, αυτούς που ήταν αληθινοί και εκείνους που μου είπαν ψέματα» είπε η Λόπεζ, η οποία απέσπασε επίσης το βραβείο στη νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι για το “On My Way” από το σάουντρακ της ταινίας “Marry Me”.

Η Τζένιφερ Λόπεζ δακρυσμένη ευχαρίστησε τους θαυμαστές της, τον επί χρόνια μάνατζερ της και τα παιδιά της. «Με έμαθαν να αγαπώ» είπε. «Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μου έδωσαν αυτή τη ζωή» ανέφερε. Προσθέτοντας:: «Είσαι τόσο καλός όσο και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι. Αλλά αν είσαι τυχερός, σε κάνουν καλύτερο. Ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό το θέμα».

Η πρώτη εμφάνιση της Λόπεζ ήταν ως χορεύτρια στην κωμική σειρά σκετς της δεκαετίας του 1990 «In Living Color». Ακολούθησε καριέρα ηθοποιού και πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Selena» το 1997. Ως τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της με πολλές επιτυχίες “On the 6” το 1999 και βρέθηκε στην κορυφή του τσαρτ Billboard Hot 100 με τραγούδια όπως “If You Had My Love”, “All I Have” και τα remix των “I’m Real” και “Ain’t It Funny”.

Στη γιορτή του κινηματογράφου και της τηλεόρασης του MTV με επίκεντρο τους νέους και οικοδέσποινα τη Βανέσα Χάντζενς απονεμήθηκαν βραβεία με 26 κατηγορίες σε κατηγορίες ουδέτερου φύλου.

Το βραβείο Καλύτερος Ήρωας κέρδισε η Σκάρλετ Τζοχάνσον για τον ρόλο της στην ταινία «Black Widow». Στην κατηγορία Καλύτερος Κακός το βραβείο απέσπασε ο Ντάνιελ Ράτκλιφ για την ερμηνεία του στο φιλμ «The Lost City» και ο Ράιαν Ρέινολντς πήρε το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Ερμηνείας για τον ρόλο του στο «Free Guy».

Με το βραβείο Κωμική Ιδιοφυΐα τιμήθηκε ο Τζακ Μπλακ και η Ολίβια Ροντρίγκο κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Μουσικού Ντοκιμαντέρ για το «Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U».