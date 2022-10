Ο καλλιτέχνης French Montana, συχνά αξιοποιεί την επιρροή του για να προωθήσει και να χρηματοδοτήσει φιλανθρωπικούς σκοπούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη μετανάστευση και την υγεία. Έτσι, απονεμήθηκε στον ράπερ – με καταγωγή από το Μαρόκο – το Βραβείο Καινοτομίας 2022 για την βοήθειά του στην Αφρική!

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ετήσιου γκαλά του οργανισμού «Pencils of Promise», αναγνωρίστηκε στον καλλιτέχνη μέσα από το βραβείο, η συνεισφορά του στη συγκέντρωση περισσότερων από 226 εκατομμυρίων δολαρίων για την υγειονομική περίθαλψη στην Ουγκάντα της Αφρικής, καθώς και για την οικονομική του υποστήριξη στο Κέντρο Υγείας στο χωριό Μπουντόντο «Hope».

Η δομή είναι η κύρια πηγή υγειονομικής περίθαλψης της περιοχής για τις νέες και τις μέλλουσες μητέρες καθώς και τα βρέφη τους.

«Σας ευχαριστώ @pencilsofpromise που με τιμήσατε με το Βραβείο Καινοτομίας. Η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας και θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο. Είμαι ευγνώμων που ο PoP αναγνωρίζει το έργο μου στη υγειονομική περίθαλψη των μητέρων στην Αφρική. Ο PoP κάνει πρωτοποριακή δουλειά παγκοσμίως για να κρατήσει τα παιδιά στο σχολείο και να διασφαλίσει ότι έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για μάθηση» έγραψε ο ράπερ σε ανάρτησή του στο Instagram.

MAKING MORE HISTORY FOR MY PEOPLE ! 💚@pencilsofpromise I'm grateful for PoP acknowledging my work in maternal healthcare in Africa. PoP is doing groundbreaking work globally to keep kids in school and make sure they have a safe environment to learn. @itsadambraun @kaileescales pic.twitter.com/dRzuUmpRE1