Βρεττός Βρεττάκος: Η Άννα Βίσση έβγαλε στη συναυλία την κάπα που της είχα σχεδιάσει γιατί ζύγιζε 8 κιλά

Ο Βρεττός Βρεττάκος παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για τη συνεργασία του με μεγάλες σταρ όπως η Beyonce, η Jennifer Lopez, η Shakira, αλλά και η Άννα Βίσση, στην οποία είχε σχεδιάσει μια κάπα που ζύγιζε 8 ολόκληρα κιλά. Ανέφερε πως παραμένει συνεσταλμένος και πως συνεχίζει να βάζει επαγγελματικά στοιχήματα.

«Με ενδιαφέρει περισσότερο να προβάλλεται η δουλειά και όχι η εικόνα μου. Αλλά νομίζω ότι το έχω λίγο παρατραβήξει. Ήμουν πάντα ντροπαλός. Πάντα ήμουν ήσυχο παιδί, ζωηρό αλλά μουλωχτός που έλεγαν παλιά οι άντρες» δήλωσε αρχικά ο Βρεττός Βρεττάκος στο «The 2night Show».

Μιλώντας για την ενασχόλησή του με τη μόδα, ο Βρεττός Βρεττάκος ανέφερε πως «Έφυγα 18 χρονών για τη Ρώμη για να μάθω μόδα και κοστούμι ταυτόχρονα. Ήμουν μαζί με τον διευθυντή της Gucci, είχα αξιόλογους καθηγητές, αρθρογράφους και δημοσιογράφους της ιταλικής Vogue. Αυτό για εμένα ήταν το μεγαλύτερο σχολείο. Μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους που ήταν για εμένα ιστορικές μορφές της μόδας».

Συμπλήρωσε ότι «Ο τρόπος που έχω διδαχτεί σε αυτά τα πανεπιστήμια, ο κόσμος που έχω γνωρίσει και έχω έρθει μαζί τους σε μια επικοινωνία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, δεν μου επιτρέπει να πω ότι έχω διεθνή καριέρα. Είναι τελείως διαφορετικό η διεθνής καριέρα και διαφορετικό οι διεθνείς απόπειρες.

Θεωρώ ότι έχω κάνει πολύ σημαντικά πράγματα αλλά τα έχω απομυθοποιήσει στο μυαλό μου. Δε θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικά και σπουδαία αλλά είναι τέτοιο το αίσθημα της καλλιτεχνικής προσέγγισης που μπαίνοντας στο επόμενο πρότζεκτ, έχω ήδη στο μυαλό μου ξεχάσει τα προηγούμενα. Θεωρώ ότι είμαι ένας καλλιτέχνης που η δουλειά του είναι απλά αναγνωρίσιμη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κάπα που φορούσε η Άννα Βίσση και είχε σχεδιάσει ο ίδιος: «Στα 5-6 λεπτά την πέταξε την κάπα η Άννα, θυμάμαι. Δεν μπορούσε η γυναίκα να ερμηνεύσει με αυτήν. Ζύγιζε 8 κιλά. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι το ρούχο την ώρα που ερμηνεύεις και χορεύεις».

Μιλώντας για την Beyonce υπογράμμισε ότι «Έγινα αναγνωρίσιμος μετά την Beyonce, λόγω της δυναμικής εικόνας ότι είναι ο θηλυκός Michael Jackson και είναι πολύ εύκολο να ανοίξουν μετά διάπλατα οι πόρτες, γιατί υπάρχει μία εγγύηση. Έκανα ένα σόου στη Μόσχα, παρουσίασα την συλλογή μου και δέχτηκα εντυπωσιακές κριτικές. Επιστρέφοντας πίσω γίνεται προσέγγιση μέσω του συνεργάτη μου, από τον τότε στιλίστα της ότι θέλει μια σειρά από ρούχα για κάποιες εμφανίσεις της Beyonce, αλλά δεν απαντήσαμε στο mail γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν spam. Προφανώς σου λέει “Τι κάνουν αυτοί τέλος πάντων;”. Γίνεται η επαφή και τότε έκανε “On the Run Tour” και μας ζήτησαν 3-4 κομμάτια».

«Στέλνουμε τα ρούχα, φοριούνται από τους συνεργάτες και μας ζήτησαν επιπλέον ρούχα για να ντύσουμε τις θεματικές για όλο το σόου. Στις μεγάλες αυτές συναυλίες θεματικές σημαίνει ότι ντύνεις και το μπαλέτο, τους χορευτές της, που χωρίζονται σε ενότητες. Μας ζήτησαν να ντύσουμε δύο από τις τέσσερις θεματικές που είχε το σόου» είπε στη συνέχεια κι συμπλήρωσε:

«Το πρώτο βράδυ που αναπτύχθηκε η πρώτη επαφή, η όλη επικοινωνία γινόταν ξημερώματα και όλο το βράδυ. Δεν είχα κοιμηθεί καν. Στις 06:00 το πρωί, που ξύπνησε ο πατέρας μου, του είπα ότι πρέπει να στείλω κάποια ρούχα με κούριερ και να με πετάξει με το αυτοκίνητο, γιατί μου ζήτησε ρούχα η Beyonce! Ήταν 06:00 η ώρα το πρωί, με κοίταξε ο πατέρας μου και με ρώτησε αν είναι η γνωστή που τραγούδησε στην ορκωμοσία του Ομπάμα. Όταν του απάντησα θετικά με είπε “Κακόμοιρο”, φαντάστηκε ότι κοιμόμουν και το είχα δει στον ύπνο μου».

«Η Beyonce είναι ένας απόλυτα ευγενής άνθρωπος, ταπεινός. Όταν είχαμε μπει μέσα για να γίνει η πρώτη επαφή, αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι ότι δεν με ρώτησε απλά, αλλά μου είπε “Πώς σου φάνηκα μέσα στη δημιουργία σου;”. Είπε επίσης πως ήταν τιμή της που φόρεσε ρούχο μου. Έκανα μετάφραση εκείνη την ώρα στο μυαλό μου και είπα πως αποκλείεται να με ρωτάει κάτι τέτοιο ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είναι το απόλυτο. Διαπίστωσα πως η πιο άξιοι και ταπεινοί άνθρωποι που δεν έχουν να επιβεβαιώσουν και να αποδείξουν κάτι, είναι αυτοί που είναι η απόλυτα επιτυχημένοι στο είδος τους» ανέφερε ο γνωστός σχεδιαστής.

Όσον αφορά την Madonna ανέφερε πως «Πίστευα ότι θα την ντύσουμε αλλά δεν την ντύσαμε τελευταία στιγμή. Είχαμε στείλει τα ρούχα που θα φορούσε στην απονομή των Όσκαρ. Είχα αγωνία και ενθουσιασμό. Είχαμε μία διακριτική προσέγγιση και δεν ανακοινώνονται αυτές οι συνεργασίες. Περιμέναμε να δούμε το ρούχο και να γίνει η απόλυτη γιορτή. Γίνονται τα όσκαρ και η Madonna δεν εμφανίζεται πουθενά. Ήταν η χρονιά που είχε εμφανιστεί η Lady Gaga και έκανε τρεις εμφανίσεις».

«Όπως μας είπαν, φτάνοντας από το αεροπλάνο, ξαναμπήκε και δεν εμφανίστηκε ποτέ στα Όσκαρ. Είπα πώς “Δεν εμφανίζεται και η Madonna στα Όσκαρ, για τι ρούχα συζητάμε;”. Από μέσα μου έλεγα πως θα ήθελα κάποτε να την ντύσω, έστω και που τα δοκίμασε είμαι χαρούμενος. Υπάρχει το ρούχο που της ετοίμασα, το κράτησε αλλά δεν την είδα ποτέ να το φοράει» είπε καταληκτικά ο Βρεττός Βρεττάκος.