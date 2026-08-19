Χάιντι Κλουμ: Ο αισθησιακός χορός με μπικίνι σε πισίνα – «Don’t rush the magic»

Ενα στιγμιότυπο από τις διακοπές της μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media η Χάιντι Κλουμ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο χορεύει μέσα σε πισίνα με θέα στη θάλασσα. Το 53χρονο μοντέλο εμφανίζεται με ζεβρέ μπικίνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου, κινούμενο στους ρυθμούς της μουσικής.

Η Χάιντι Κλουμ ανάρτησε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη (19.08.2026), με το μοντέλο να χορεύει υπό τους ήχους του «La Dolce Riviera». Στα πρώτα πλάνα έχει την πλάτη στραμμένη προς την κάμερα, ενώ στη συνέχεια γυρίζει προς τον φακό και χαμογελά.

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Χάιντι Κλουμ: Το βίντεο από τις διακοπές της

Στο σύντομο βίντεο, η Κλουμ βρίσκεται σε πισίνα με πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και κινείται στον ρυθμό του τραγουδιού, ανακατεύοντας τα μαλλιά της με τα χέρια της.

Για τη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε έναν στίχο από το τραγούδι που συνοδεύει το βίντεο.

«Don’t rush the magic», έγραψε χαρακτηριστικά, φράση που αποδίδεται ως «Ασε τη μαγεία να έρθει στον χρόνο της».