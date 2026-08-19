Χάλι Μπέρι: Οι φωτογραφίες που ανέβασε από τα 60ά γενέθλιά της στο Μεξικό – Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της

Τα 60ά γενέθλιά της γιόρτασε η Χάλι Μπέρι στο Μεξικό, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι, με τις τρυφερές στιγμές του ζευγαριού να ξεχωρίζουν.

Η Χάλι Μπέρι δημοσίευσε φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές των διακοπών της, με την ηθοποιό να ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της πάνω σε σκάφος, μέσα στην πισίνα και κατά τη διάρκεια γεύματος. Στις εικόνες περιλαμβάνονται επίσης στιγμιότυπα από την παραλία, όπου εμφανίζεται με μαγιό.

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Χάλι Μπέρι: Οι στιγμές από το Μεξικό

Το φωτογραφικό άλμπουμ αποτυπώνει πιο προσωπικές και χαλαρές στιγμές από τον εορτασμό των γενεθλίων της, με το ζευγάρι να περνά χρόνο μαζί μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν οι αγκαλιές του ζευγαριού και οι εικόνες από το σκάφος και την πισίνα, ενώ η Χάλι Μπέρι επέλεξε να μοιραστεί και μεμονωμένες πόζες από την παραμονή της στο Μεξικό.