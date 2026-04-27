Χαμός στο φινάλε του Nox: Το φιλί του Αντώνη Ρέμου με την Υβόννη Μπόσνιακ και η μουσική συνάντηση με τη Δέσποινα Βανδή

Δημοφιλή πρόσωπα από τη showbiz και αγαπημένοι φίλοι των τραγουδιστών ήταν εκεί
Η Υβόννη Μπόσνιακ και ο Αντώνης Ρέμος αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας είναι από τους πιο αγαπημένους ερμηνευτές της Ελλάδας. Τη φετινή σεζόν, οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους και χάρισαν στο κοινό μαγικές βραδιές στο NOX. Οι επιτυχημένες τους εμφανίσεις έφτασαν στο τέλος τους και το γιόρτασαν με ένα μεγάλο φινάλε που τα είχε όλα. Από αυτό δεν έλειπε η Υβόννη Μπόσνιακ, αλλά ούτε και η Δέσποινα Βανδή. 

Η Κυριακή (26.04.2026) ήταν η τελευταία ημέρα των εμφανίσεων του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στο NOX. Στο νυχτερινό μαγαζί, εκτός από τους θαυμαστές τους έφτασαν και πολλά λαμπερά πρόσωπα της showbiz για να απολαύσουν για τελευταία φορά – τουλάχιστον για φέτος – τους καλλιτέχνες μαζί. Ανάμεσά τους ήταν η συνοδοιπόρος της ζωής του Αντώνη Ρέμου, Υβόννη Μπόσνιακ, η κουμπάρα τους, Μαρία Μπεκατώρου, η καλή φίλη και των δύο ερμηνευτών, Δέσποινα Βανδή μαζί με την κόρη της, Μελίνα Νικολαϊδη, η Μαρίνα Σταυράκη με τον νέο της σύντροφο και πολλοί άλλοι.

Ο Αντώνης Ρέμος μάλιστα κατά τη διάρκεια της βραδιάς είχε και μία τρυφερή στιγμή με τη σύζυγό του, η οποία τον πλησίασε και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στα χείλη, αποδεικνύοντας ότι κάποιοι έρωτες μπορούν να παραμείνουν δυνατοί ακόμα και μετά από πολλά χρόνια συνύπαρξης. 

Η Υβόννη Μπόσνιακ και ο Αντώνης Ρέμος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Υβόννη Μπόσνιακ και ο Αντώνης Ρέμος αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ταυτόχρονα, ένας «ολόφρεσκος» έρωτας μαγνήτισε τα βλέμματα, καθώς η Μαρίνα Σταυράκη πήγε με άκρως εντυπωσιακό σύνολο στο NOX και έχοντας δίπλα της, τον νέο γοητευτικό σύντροφό της, με καταγωγή από την Τουρκία, Μπουλέντ Οσκάν.

Η Μαρίνα Σταυράκη με τον νέο της σύντροφο, Μπουλέντ Οσκάν / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Μελίνα Νικολαΐδη με τη Δέσποινα Βανδή πήγαν μαζί στο φινάλε του NOX / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Μελίνα Νικολαΐδη με τη Δέσποινα Βανδή / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Μαρία Μπεκατώρου με τον κουμπάρο της, Αντώνη Ρέμο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εν τω μεταξύ, εκτός από ερωτευμένους η βραδιά είχε και…. χωρισμένους, καθώς στον ίδιο χώρο βρέθηκαν τόσο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου όσο και ο πρώην σύντροφός της, Αλέξανδρος Λυκούδης, μαζί με τον πατέρα του, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Ο Χαράλαμπος Λυκούδης με τον Χρήστο Μάστορα και την Υβόννη Μπόσνιακ / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδή επί σκηνής / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε και με τον Χρήστο Μάστορα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Μαρία Μπεκατώρου με τον Τάκη Ζαχαράτο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τέλος, στο NOX βρέθηκε ακόμα ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος, κάθε Τετάρτη, φιλοξενείται μέχρι τις 29 Απριλίου στον ίδιο χώρο μαζί με την Έλενα Παπαρίζου. 

