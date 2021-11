Το αρχικό καστ των αγαπημένων ηρώων της σειράς ταινιών Χάρι Πότερ (Harry Potter) θα συναντηθεί ξανά, αφού συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας.

Όπως αναφέρει ο «Guardian», οι Ντάνιελ Ράντκλιφ (Harry Potter), Έμα Γουότσον (Hermione Granger) και Ρούπερτ Γκριντ (Ron Weasley), μαζί με άλλα μέλη του καστ των οχτώ ταινιών, θα συναντήσουν τον Αμερικανό σκηνοθέτη Κρις Κολόμπους (Chris Columbus), ο οποίος θα σκηνοθετήσει το σπέσιαλ επεισόδιο, για να αφηγηθούν τις «μαγικές» ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις αγαπημένες ταινίες του Χάρι Πότερ.

Το ειδικό αφιέρωμα του HBO Max με τίτλο «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts», θα κάνει πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά του 2022 και θα περιέχει νέες συνεντεύξεις σε βάθος και συζητήσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

«Το αφιέρωμα προσκαλεί τους θαυμαστές “σε ένα μαγικό ταξίδι” σε μία από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές σειρές όλων των εποχών», αναφέρει το HBO Max.

Με την συμπλήρωση των 20 χρόνων από την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», το HBO Max έδωσε στη δημοσιότητα ένα τρέιλερ διάρκειας 52 δευτερολέπτων παρουσιάζοντας αποσπάσματα και με την υπόσχεση ότι «το θρυλικό καστ “θα επιστρέψει” εκεί όπου ξεκίνησε η μαγεία».

Χωρίς της J.K. Rowling

Ωστόσο έχει ξεσπάσει ένα κύμα αντιδράσεων για το γεγονός ότι η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling), η συγγραφέας που δημιούργησε όλη την ιστορία του Harry Potter, και που στα βιβλία της βασίστηκαν οι ταινίες, θα απουσιάζει από το σπέσιαλ επεισόδιο της επανένωσης.

Οι απόψεις, βέβαια, διίστανται καθώς είναι αρκετοί αυτοί που επικροτούν την απόφαση να μην συμπεριληφθεί η συγγραφέας, λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της πριν από μερικούς μήνες.

JK Rowling worked tirelessly creating the world of Harry Potter, and they’re refusing to include her in the 20 year reunion because she thinks women are women and men are men.



Wow. — Christian Walker (@ChristianWalk1r) November 17, 2021

Η Ρόουλινγκ είχε κατακρίνει, τον Ιούνιο του 2020, μια έκφραση που είχε διαβάσει περί «ανθρώπων που έχουν έμμηνο ρύση», γράφοντας «είμαι σίγουρη ότι υπήρχε μια λέξη για αυτούς τους ανθρώπους. Βοηθήστε με, πώς λεγόταν; Wumben? Wimpund? Woomud?», εννοώντας τη λέξη women (γυναίκες).

Ungrateful, spoiled brats who owe this woman everything and not one of them has the decency to defend what she actually said. A woman who raised herself from poverty through talent, who pays taxes and generously donates to charities. https://t.co/yxM4CIZvME — Dennis Noel Kavanagh (@Jebadoo2) November 17, 2021

«Εάν τα φύλα δεν είναι πραγματικά, τότε και ομοφυλοφιλία δεν υφίσταται» είχε γράψει στο Twitter η Ρόουλινγκ και πρόσθεσε ότι σέβεται την επιθυμία των τρανσέξουαλ ανθρώπων να ζήσουν όπως νιώθουν άνετα, ωστόσο δεν θα πρέπει να «διαγραφεί η πραγματικότητα των γυναικών παγκοσμίως».

If I owed my entire career to 1 person, if I'd known her since I was 8, if I was worth $90m because of her, then not only would I defend her when maligned but I would refuse to take part in any reunion that excluded her.

But that's just me. #JKRowling https://t.co/0ay5mhQ1FE — John Boyne 📚 (@john_boyne) November 17, 2021

«Γνωρίζω και αγαπώ τους τρανς ανθρώπους, αλλά η διαγραφή της έννοιας του φύλου αφαιρεί την ικανότητα πολλών να δίνουν νόημα στη ζωή τους» είχε γράψει, μεταξύ άλλων, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, προκαλώντας αντιδράσεις.

Sure, JK Rowling may not be "a part of" the 20th anniversary event, but she will profit from it, feed those profits into anti-trans organizations, and trans people will suffer from it.



Also… JK Rowling should not be trending during trans awareness week. — Erin, Trail Mom (@ErinInTheMorn) November 16, 2021

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Troubled Blood», στο οποίο ο πρωταγωνιστής ήταν ένας άνδρας που δολοφονούσε κόσμο μεταμφιεσμένος σε γυναίκα. Ο σάλος ξέσπασε όταν η κριτική της Daily Telegraph έγραψε πως «το νόημα της ιστορίας είναι ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι έναν άντρα που ντύνεται με γυναικεία φορέματα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και DailyMail