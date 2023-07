Ο συνθέτης, τραγουδιστής αλλά και ηθοποιός, Χάρι Στάιλς (Harry Styles) έκανε ένα συμβολικό, αλλά σημαντικό δώρο σε τρεις πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Ο Χάρι Στάιλς συνεργάστηκε με τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC) και έδωσε την ευκαιρία σε τρεις πρόσφυγες από την Ουκρανία να παρακολουθήσουν την συναυλία του στην Πολωνία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Love on Tour».

Πρόκειται για την Maryna και την 13χρονη κόρη της, Daria καθώς και την φίλη της κόρης της Kathina οι οποίες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ζουν στη πόλη Σοσνόβιεκ της Πολωνίας και είχαν την ευκαιρία να ξεχάσουν για λίγο τον Γολγοθά τους και να παρακολουθήσουν τον Χάρι Στάιλς από κοντά.

«Από τότε που αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε το σπίτι μας στην Ουκρανία πέρυσι, ήταν μια πρόκληση να προσαρμοστούμε σε μια νέα χώρα – ειδικά για την κόρη μου, Daria, και τον 10χρονο γιο μου. Είμαι τόσο ευγνώμων στον Χάρι Στάιλς και στην IRC η οποία με υποστήριξε να ακολουθήσω την καριέρα των ονείρων μου στην Πολωνία», δήλωσε η Maryna και προσθέτει. «Μας έδωσαν την ευκαιρία να ξεχάσουμε τις ανησυχίες μας για μια νύχτα να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε».

Harry Styles with the flag of Ukraine The singer performed with a Ukrainian flag during a performance of the song “Sign of the Times” at a concert in Warsaw, Poland pic.twitter.com/7p1ZwuLxRn