Χάρης Ρώμας: Ό,τι πει αυτός ο σκηνοθέτης που είναι καλός στη δουλειά και πλούσιος γίνεται ξαφνικά θέσφατο

Ο Χάρης Ρώμας βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας (09-03-2026) στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και προσπάθησε να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του, για μια σειρά από τοξικά και χυδαία σχόλια, που διαβάζει στα social media. Ο δημιουργός τόνισε πως αυτά τα σχόλια, συνδέονται άμεσα με την κατακόρυφη αύξηση της βίας και τις γυναικοκτονίες.

Σε άλλο σημείο, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε σε γνωστό σκηνοθέτη – τον οποίο πάντως δεν θέλησε να κατονομάσει – και τόνισε πως κάποιοι του συμπεριφέρονται λες και είναι «ιερή αγελάδα». Έχει διαπιστώσει, πως οι απόψεις που εκφράζει κατά καιρούς, έχουν απήχηση στα social media και όχι μόνο.

«Έχει ανοίξει αυτός ο βόθρος στα social media, που ο καθένας βγαίνει και το απωθημένο του τελικά το εκφράζει με έναν τρόπο που αγγίζει τη χυδαιότητα. Και γίνεται πάρα πολύ συχνά, το ξέρουμε. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει βία στα σχολεία ή γιατί οι γυναικοκτονίες είναι περισσότερες. Μα γιατί ο δημόσιος λόγος βρίθει από βία. Και μέσω των social η βία είναι κορυφαία» ανέφερε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε πως: «Αν δεις οι ταινίες που έχουν μεγαλύτερη απήχηση, είναι αυτές που έχουν άγρια βία. Λοιπόν, αυτό προσφέρεται σωρηδόν πλέον. Είναι μια έκφανση της ανθρώπινης ψυχής αυτή; Ναι, είναι μια έκφανση. Το θέμα είναι εμείς, ειδικά εμείς οι καλλιτέχνες, αλλά και οι πολιτικοί -αλλά εγώ σου λέω οι καλλιτέχνες πρωτίστως- τι επιλέγουμε προς τα έξω να δώσουμε στον κόσμο».

«Βλέπω σκηνοθέτη -θα σου πω μετά το όνομα, δεν θέλω να το αναμοχλεύσω έτσι δημόσια με ονόματα- που βγαίνει σαν ιερή αγελάδα, που είναι και πλούσιος πολύ, και είναι καλός, πολύ καλός σκηνοθέτης, και βγαίνει και λέει ό,τι τσιτάτο πει είναι ξαφνικά θέσφατο.

Και τα τσιτάτα τι είναι; Απλοϊκά του τύπου “και οι 300 της Βουλής θα έπρεπε να ντρέπονται”. Όχι αυτοί που γράφουν τα ονόματα των θανόντων απ’ έξω. Τι θα πει αυτό “οι 300 της Βουλής θα ‘πρεπε να ντρέπονται”;» ανέφερε ο Χάρης Ρώμας.

«Έχω ερωτευτεί όλες τις καταστάσεις με αληθινό έρωτα και όχι με την αγωνία να πείσω τον εαυτό μου για να φάω λιγότερο ξύλο» είχε πει ο Χάρης Ρώμας, σε άλλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προ ημερών.