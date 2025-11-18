Χάρης Χριστόπουλος: «Γιε μου τώρα που βρήκες τον δρόμο που οδηγεί στην αγκαλιά μας βάζω την πρώτη φωτογραφία μας»

Ο Χάρης Χριστόπουλος εξομολογήθηκε δημοσίως τα πάντα για την πρόωρη γέννηση γέννηση του τρίτου του γιου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας.

Ο γνωστός φωτογράφος, που γνωρίσαμε μέσα από τους πρώτους κύκλους του GNTM έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με την Ανίτα Μπραντ. Ο Χάρης Χριστόπουλος την Τρίτη (18.11.2025) έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση και μίλησε δημοσίως για τις δυσκολίες που πέρασε, λόγω προωρότητα, ο τρίτος του γιος.

«17/11/25 Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας… Και τώρα που άνοιξε η πόρτα του σπιτιού σου και ξάπλωσες στο καθαρό σου σεντόνι, τώρα που βρήκες τον δρόμο που οδηγεί στην αγκαλιά της καρδιάς μας βάζω την πρώτη φωτογραφία μας και την αφιερώνω στις χιλιάδες γονείς πριν από εμάς και στις χιλιάδες που θα ακολουθήσουν για όσο υπάρχουν άνθρωποι.

Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου και σου υποσχέθηκα ότι θα στο κρατώ έτσι για όσο αναπνέω παλικάρι μου. Κρατήστε σφικτά με όλη την δύναμη της ψυχής σας αυτούς του μικρούς μαχητές της ανάσας. Τους το χρωστάμε. Δε θα ξεχάσω κανένα από τα πρόσωπα σας που είδα τις ατελείωτες ώρες πάνω και πίσω, από τα πλαστικά κουτιά… Τους το χρωστάμε… Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ πνοή μου…» έγραψε ο Χάρης Χριστόπουλος.

«Έγινα μπαμπάς στη σωστή ηλικία. Όταν αποκτάς παιδιά, η ερωμένη που θαυμάζεις και είχατε 24ωρες το 24ωρο, τελειώνει! Προτεραιότητα έχουν τα παιδιά. Εκείνα είναι βασιλιάδες του σπιτιού. Η σχέση μας με την Ανίτα Μπραντ πέρασε κρίση. Τα σώματα και τα μυαλά μετά τα παιδιά δεν είναι τα ίδια στο ζευγάρι. Με την Ανίτα μετά τα παιδιά κάναμε θεραπεία ζεύγους και πήγαμε σε σύμβουλο γάμου για να κρατήσουμε τη σχέση μας ζωντανή για εμάς», παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Χάρης Χριστόπουλος.