Χέιντεν Πανετιέρ: Συγκινεί η ανάρτηση του πρώην αρραβωνιαστικού της – «Υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ζωής μου»

Η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ προκάλεσε σοκ τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στον πρώην αρραβωνιαστικό της και πατέρα της κόρης τους Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

Η ηθοποιός έσβησε μέσα στο σπίτι της στην Νότια Καρολίνα με τον Βλαντίμιρ Κλίτσκο να την αποχαιρετά με μια συγκινητική ανάρτηση.

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Μάλιστα ο Κλίτσκο συνόδευσε την ανάρτηση με μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία η ηθοποιός κρατούσε στους ώμους της την κόρη τους και ένα τρυφερό κείμενο.

Αναλυτικά η ανάρτηση στο instagram:

«Η οικογένειά μας βιώνει μια περίοδο βαθύτατου σοκ και πένθους. Η είδηση ​​του τραγικού θανάτου της Hayden με γεμίζει βαθιά θλίψη. Έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς. Παρόλο που δεν ήμασταν πλέον ζευγάρι, η Χέιντεν υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και η μητέρα της κόρης μας, της Κάγια.

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Κατάφερε να χτίσει μια σπουδαία καριέρα χάρη στο τεράστιο ταλέντο της, ερχόμενη παράλληλα αντιμέτωπη με τις σκοτεινές πλευρές ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου. Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει τις στιγμές που μοιραστήκαμε ή τη θέση που κατείχε στη ζωή μας.

Θα μιλάω πάντα στην κόρη μας, την Κάγια, για τη μητέρα της με σεβασμό και θα φροντίσω να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν εκείνη.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους γονείς, τους φίλους και τους θαυμαστές της Χέιντεν οι οποίοι επίσης θρηνούν σήμερα. Νέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι, όπως η Χέιντεν, δεν θα έπρεπε να φεύγουν τόσο νωρίς από τη ζωή.

Παρακαλώ όλους να σεβαστούν τα συναισθήματα και την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Προς το παρόν, αυτά είναι όσα επιθυμώ να δηλώσω.

Ευχαριστώ όλους όσοι στηρίζουν την οικογένειά μου και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χέιντεν. Είθε να βρεις την αιώνια γαλήνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Χέιντεν Πανετιέρ και ο Βλαντίμιρ Κλίτσκο, διάσημος πυγμάχος έγιναν ζευγάρι το 2009 και αρραβωνιάστηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2013. Τον Δεκέμβριο του 2013 γεννήθηκε η κόρη του Κάγια και πέντε χρόνια μετά χώρισαν.

Η Χέιντεν Πανετιέρ, πρωταγωνίστρια των σειρών «Heroes», «Nashville» και «Scream», εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής (16/8/2026) σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας όπου και κλήθηκαν οι διασώστες οι οποίοι δεν κατάφεραν όμως να σώσουν την ηθοποιό.

Η είδηση για τον θάνατο της Πανετιέρ επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, μετά από δήλωση που έκανε ο πατέρας της.