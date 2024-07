Χιου Τζάκμαν και Ράιαν Ρέινολντς ως Wolverine και Deadpool πρωταγωνιστούν στο νέο βίντεο κλιπ των Stray Kids

Οι Stray Kids έκαναν νέο comeback κυκλοφορώντας το μουσικό βίντεο του νέου τους single, «Chk Chk Boom», με πρωταγωνιστές τους Χιου Τζάκμαν και Ράιαν Ρέινολντς.

Οι δύο «ήρωες» της Marvel μάλιστα, είχαν βρεθεί πρόσφατα στη Σεούλ στη Νότια Κορέα και έδωσαν συνέντευξη σε δύο μέλη του συγκροτήματος Stray Kids, τον αρχηγό του Bangchan και τον Felix. Η εμφάνιση του Ράιαν Ρέινολντς και του Χιου Τζάκμαν στο μουσικό βίντεο, αποτελεί προϊόν «promo» της νέας τους ταινίας «Deadpool & Wolverine».

Στο μουσικό βίντεο του συγκροτήματος της K-pop οι δύο ηθοποιοί υποδύονται τους χαρακτήρες τους στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, Wolverine και Deadpool, οι οποίοι συμπαρουσιάζουν επίσης ειδησεογραφικό πρόγραμμα καλωδιακού δικτύου ως μετεωρολόγος και παρουσιαστής ειδήσεων.

Ανάμεσα στα κωμικά αποσπάσματα, το συγκρότημα της K-pop ερμηνεύει το νέο του τραγούδι σε ταράτσα και στους δρόμους πόλης.

Το «Chk Chk Boom» είναι το βασικό τραγούδι του νέου μίνι άλμπουμ των Stray Kids, «ATE», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα.

Το συγκρότημα έχει επίσης ανακοινώσει επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία από το 2024 έως το 2025 με τίτλο «dominATE» για την υποστήριξη του νέου άλμπουμ, με συναυλίες στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική.

Οι Stray Kids συνεισφέρουν με ένα πρωτότυπο τραγούδι με τίτλο «Slash» στην επερχόμενη ταινία της Marvel, «Deadpool & Wolverine».

Το σάουντρακ της ταινίας που θα κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει επίσης επιτυχίες από τους *NSYNC, Fergie και Goo Goo Dolls.

Το επίσημο trailer κυκλοφόρησε πριν 2 μήνες, ενώ η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Ιουλίου 2024.

Ryan Reynolds reveals that Marvel had no idea that he and Hugh Jackman appeared in Stray Kids #ChkChkBoom M/V.pic.twitter.com/m7mV4rXnTs