Χοακίν Φίνιξ για την ταινία Joker του 2008: Μου πρότειναν τον ρόλο αλλά κατέληξε στον Χιθ Λέτζερ

Ο Χοακίν Φίνιξ υποδύθηκε τον Joker το 2019. 11 χρόνια νωρίτερα, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, ήταν σε συζητήσεις για τον ρόλο που κατέληξε στον αείμνηστο Χιθ Λέτζερ.

Η ερμηνεία του στην ταινία «Joker» του Τοντ Φίλιπς, του χάρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Πέντε χρόνια μετά, ο Χοακίν Φίνιξ αποκάλυψε ότι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον «θανάσιμο εχθρό» του Batman το 2008. Στα πλαίσια της ταινίας, «The Dark Knight», ρόλος που κατέληξε τελικά στον αείμνηστο Χιθ Λέτζερ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Tetragrammaton with Rick Rubin», ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως απλά δεν ήταν έτοιμος τότε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ρόλου.

«Θυμάμαι που μίλησα με τον Νόλαν για τον “Σκοτεινό Ιππότη”, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν προχώρησε. Δεν ήμουν έτοιμος τότε. Είναι από εκείνα τα πράγματα που λες στον εαυτό σου, ‘Τι είναι αυτό που με εμποδίζει να το κάνω;”

Δεν ήταν θέμα δικό μου – υπήρχε κάτι άλλο. Κάποιος άλλος θα έκανε κάτι σπουδαίο… Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα ήταν η ταινία χωρίς την ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ», τόνισε ο Χοακίν Φίνιξ.

Joaquin Phoenix says “I talked to Chris Nolan” about playing the Joker in “The Dark Knight” but “that didn’t happen for whatever reason. I wasn’t ready then.”



“I Can’t imagine what it would be if we didn’t have Heath Ledger’s performance in that film, right? I don’t know whether… pic.twitter.com/3fJ7ceaQ9q