Ένα είναι το θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες στο Χόλιγουντ και δεν είναι άλλο από την έκθεση: «HELLO, My Name Is» στην γκαλερί Jeffrey Deitch στο Λος Άντζελες. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση της Νάντια Λι Κοέν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον A$AP Rocky, τον οίκο Balenciaga και την Κιμ Καρντάσιαν.

Η Βρετανή φωτογράφος και σκηνοθέτης παρουσιάζει στην έκθεση στο Χόλιγουντ, τις σχεδόν 20 μυθοπλαστικές περσόνες της, από την Αμερική του 1970, ακολουθώντας την παράδοση των Σίντι Σέρμαν, Τζίλιαν Γουίρινγκ και Φρίντα Κάλο.

Η Λι Κοέν, έχοντας γυρίσει βιντεοκλίπ με τον ράπερ Tyler, the Creator και την τραγουδίστρια Κάλι Ούτσις, έχοντας εργαστεί ως μοντέλο για τον οίκο Schiaparelli και τη Savage X Fenty της Ριάννα και έχοντας «συλλάβει» τις καμπάνιες για διάφορες φίρμες, από τον Balenciaga μέχρι τη Skims της Κιμ Καρντάσιαν, δίνει στην τέχνη της μια νέα πιο πλαστική διάσταση.

Nadia Lee Cohen is given full weirdness freedom by A$AP Rocky for his new music vid > https://t.co/PhVfGxhzXq pic.twitter.com/KGKyUjZmJY