Χωρισμός «βόμβα»! Διαζύγιο για Τζένιφερ Άνιστον και Τζάστιν Θερού!

Ακόμη ένας χωρισμός που προκαλεί πάταγο. Ακόμη ένα διαζύγιο που θα προκαλέσει κουτσομπολιά. Τζένιφερ Άνιστον και Τζάστιν Θερού αποφάσισαν να τραβήξουν δρόμους χωριστούς.

Δεν θα αργήσει κάπου να ακουστεί το όνομα «Μπραντ Πιτ». Μόλις καταλαγιάσει λίγο η… «σκόνη» που σήκωσε η «βόμβα» από την ανακοίνωση πως Τζένιφερ Άνιστον και Τζάστιν Θερού παίρνουν διαζύγιο μετά από 2,5 χρόνια γάμου, κάπου θα εμφανιστεί κι ο Πιτ…

Πολλά είχαν ακουστεί για τον δεύτερο γάμο της Τζένιφερ Άνιστον. Ειδικά από τη στιγμή που ο πρώτος της σύζυγος, Μπραντ Πιτ, χώρισε από την Αντζελίνα Τζολί. Το Χόλιγουντ περίμενε και παρατηρούσε κάθε κίνηση.

Μέχρι που ήρθε η ανακοίνωση για τον χωρισμό…

Τζένιφερ Άνιστον – Τζάστιν Θερού: Επτά χρόνια μετά

Οι χειμερινοί μήνες μάλλον δεν… πάνε στην ελληνικής καταγωγής Άνιστον. Γενάρη ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ, Φλεβάρη με τον Τζάστιν Θερού.

Η ανακοίνωση ήρθε από τον επί χρόνια συνεργάτη της ηθοποιού και υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις της, Stephen Huvane.

Τζένιφερ Άνιστον και Τζάστιν Θερού αποφάσισαν να ανακοινώσουν την κοινή απόφαση για χωρισμό, μόλις 2,5 χρόνια μετά τον γάμο τους. Γνωρίστηκαν τον Μάιο του 2011. Αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2012.

Παντρεύτηκαν σχεδόν… μυστικά (σ.σ. κάλεσαν φίλους με το πρόσχημα των γενεθλίων του 46χρονου ηθοποιού αλλά τελικά το πάρτι ήταν… γάμος) στις 5 Αυγούστου 2015. Χώρισαν μόλις τέσσερις μέρες αφού η Τζένιφερ Άνιστον έκλεισε τα 49 της χρόνια. Τα οποία, by the way, γιόρτασε μόνη με φίλες…

Η ανακοίνωση για το διαζύγιο

«Σε μια προσπάθεια να μειώσουμε κάθε περαιτέρω εικασία, αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε το χωρισμό μας. Αυτή η απόφαση ήταν κοινή και πάρθηκε με αγάπη στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Είμαστε δυο πολύ καλοί φίλοι που αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους σαν ζευγάρι αλλά ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη φιλία μας.

Υπό κανονικές συνθήκες θα το κάναμε αυτό ιδιωτικά αλλά δεδομένου ότι η βιομηχανία του κουτσομπολιού δεν μπορεί να αντισταθεί στην ευκαιρία να εικάσει και να ανακαλύψει, θέλαμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια απευθείας. Οτιδήποτε άλλο δημοσιευτεί για εμάς δεν θα είναι απευθείας από εμάς, θα είναι κάποιου άλλου το φανταστικό αφήγημα. Πάνω απ’ όλα, είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τον βαθύ σεβασμό και την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο».

