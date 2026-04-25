Χριστιάνα Μπέτα: «Η μητέρα μου με έχει υποστηρίξει σε όλη την καλλιτεχνική µου πορεία, νιώθω ιδιαίτερα τυχερή»

Η Χριστιάνα Μπέτα, κόρη της διάσημης τραγουδίστριας, Νατάσας Θεοδωρίδου, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με την ίδια να μιλάει για κάποια προσωπικά θέματα και την οικογένειά της.

Συγκεκριμένα η νεαρή εικαστικός, Χριστιάνα Μπέτα ρωτήθηκε για το πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα σε ένα σπίτι χωρισμένων γονιών και ως παιδί μίας τόσο διάσημης και επιτυχημένης τραγουδίστριας, όπως της Νατάσας Θεοδωρίδου.

«Σε ένα σπίτι υπάρχουν όλα. Αλλά θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει με έναν πάρα πολύ υγιή τρόπο», τονίζει χαρακτηριστικά η Χριστιάνα Μπέτα.

«Έχω γύρω μου ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν. Και όπως όλες οι σχέσεις, έχουμε τα λευκά, έχουμε τα μαύρα, έχουμε τα γκρι. Αλλά όλα με πολύ ωραίο τρόπο», συμπληρώνει η νεαρή εικαστικός στην πρωινή εκπομπή του ΟΡΕΝ.

«Και οι δυο µου γονείς ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικοί και, μόλις τους ανακοίνωσα ότι θέλω να ακολουθήσω την τέχνη µου, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι. Και οι γονείς µου και η αδελφή µου, η Ανδριάνα, είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές µου και το μεγαλύτερο κοµµάτι της έμπνευσής µου.

Η μητέρα μου με έχει υποστηρίξει σε όλη την καλλιτεχνική µου πορεία. Νιώθω ιδιαίτερα τυχερή, γιατί και ο πατέρας µου και η μητέρα µου είναι δυο άνθρωποι που έχουν πολύ πάθος για τη δουλειά τους και αποτελούν τα κύρια πρότυπά µου», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Χριστιάνα Μπέτα.