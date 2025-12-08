Χριστίνα Αλεξανιάν για το πρόβλημα υγείας της: Μάζεψα την ενέργειά μου και είπα «πάμε παρακάτω»

Η Χριστίνα Αλεξανιάν μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν και πλέον έχει αφήσει οριστικά πίσω της. Η ηθοποιός κατάφερε να βγει πιο δυνατή από αυτή τη δοκιμασία. Είχε δίπλα τους δικούς της ανθρώπους που την στήριζαν και την εμψύχωναν στα δύσκολα.

Για το πρόβλημα υγείας, η Χριστίνα Αλεξανιάν είχε πει το 2023, πως το εντόπισε τυχαία μετά από εξετάσεις ρουτίνας. Όπως είχε αναφέρει τότε, «πήγα κάτι άλλο (να κάνω εξετάσεις) και βρήκα κάτι άλλο και είμαι ευγνώμων στον γιατρό μου και σε όλο το επιτελείο». Στο «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, που μεταδόθηκε την Κυριακή (07-12-2025) η ηθοποιός επανήλθε και θυμήθηκε εκείνη τη δύσκολη περίοδο.

«Πέρασα μια περιπέτεια υγείας, μάζεψα όμως την ενέργεια μου και είπα “πάμε παρακάτω”. Σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει και όταν βρω τη σειρά των πραγμάτων, που πρέπει να γίνουν, αρχίζω “πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο”. Μέχρι να το ολοκληρώσω».

Αναφερόμενη στην κοινωνική βία και την πραγματικότητα που βιώνουμε, η ηθοποιός σημείωσε: «δυστυχώς έχει μια αγριάδα σήμερα ο κόσμος και δεν θα μιλήσω μόνο για τις γυναικοκτονίες. Είναι εφιαλτικό όλο αυτό που περνάμε. Δεν ξέρω αν διογκώθηκε από τον εγκλεισμό που είχαμε στον κορονοϊό, ίσως μάλλον άνοιξαν κάποια στόματα και μιλάμε και τα μαθαίνουμε. Προφανώς όλα αυτά γίνονταν όλα τα χρόνια πίσω από κλειστές πόρτες».

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για τη βία στα σχολεία. «Επίσης, η βία των παιδιών στα σχολεία είναι κάτι που με σοκάρει. Δηλαδή πως μπορεί ένα παιδί να επιτίθεται με τόσο μένος και σουγιαδάκια και όλα αυτά, με τόση βία, σε ένα άλλο παιδί;».