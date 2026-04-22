Χριστίνα Αλούπη: Δεν νιώθω άνετα να μιλάω σε κάθε συνέντευξη για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσα

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Αλούπη και εξήγησε τον λόγο δεν επιθυμεί να μιλάει για την κακοποιητική σχέση στην οποία είχε βρεθεί. Παράλληλα η παρουσιάστρια ανέφερε πώς γίνεται να λειτουργεί ο γάμος της παρά τα χιλιόμετρα που τη χωρίζουν με τον σύζυγό της, καθώς εκείνη είναι στην Ελλάδα κι εκείνος στην Αμερική.

Η Χριστίνα Αλούπη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (22.04.2026). Μάλιστα, μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι η πιο περίεργη επαγγελματική πρόταση που της έχουν κάνει είναι να βγάλει δίσκο με τραγούδια.

«Αυτό που κατάλαβα εγώ τελικά, είναι ότι μία σχέση θέλει πάρα πολλή δουλειά. Δεν είναι κάτι που είναι το ιδανικό φυσικά για πάντα. Όταν η ζωή στα φέρνει έτσι, πρέπει να δουλέψεις με αυτό που σου έχει φέρει εσύ, και να πεις ότι “ok, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ”», είπε για το πώς λειτουργεί ο γάμος της παρά την απόσταση που τη χωρίζει αυτό το διάστημα με τον σύζυγό της.

Για την κακοποιητική σχέση που είχε εξομολογηθεί ότι βρέθηκε στο παρελθόν, υπογράμμισε: «Ήταν κάτι πολύ αυθόρμητο που είπα. Δεν νιώθω και πολύ άνετα να μιλάω σε κάθε συνέντευξη (σ.σ. για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσα), γιατί στενοχωριέμαι λίγο. Όποιος ακούει προς τα έξω, μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει.

Κανένας άνθρωπος που ακούει μια εξομολόγηση, δεν μπορεί να κρίνει και να πει “έλα μωρέ, σιγά τι πέρασες εσύ”. Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά περάσαμε. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολλή ευαισθησία και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που περνάνε κάτι δύσκολο».

Επίσης σχολίασε την τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά, σημειώνοντας: «Εγώ γελάω με τον Νίκο Μουτσινά. Εντάξει, δύσκολο να σου πω ότι θα απογοητευτώ. Θέλει προσπάθεια για να με απογοητεύσεις, αν συμπαθώ τον παρουσιαστή. Να σου πω τώρα την άποψή μου για τα τηλεπαιχνίδια. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά. Πιστεύω ότι πουλάνε. Μου αρέσουν εμένα απίστευτα, και μένα ως τηλεθεάτρια, και δεν σου κρύβω ότι, αν ποτέ μου γινόταν πρόταση να παρουσιάσω ένα τηλεπαιχνίδι, θα έλεγα ναι, δηλαδή. Ασυζητητί, μου αρέσει πάρα πολύ».

Τέλος, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην πιο παράξενη πρόταση που της έγινε ποτέ.

«Η πιο περίεργη πρόταση που μου έκαναν ποτέ δεν είναι τηλεοπτική. Ήταν πρόταση να τραγουδήσω. Να κάνω CD και με το που μου το είπε, είπα “ευχαριστώ πάρα πολύ να ‘στε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται καν να κάνουμε ραντεβού να συζητήσουμε από κοντά. Δεν θα μπορέσω να το υποστηρίξω αυτό ποτέ μου στη ζωή μου. Οπότε, γεια σας”», ανέφερε ακόμα η Χριστίνα Αλούπη για την πιο παράξενη επαγγελματική πρόταση που της έχουν κάνει.