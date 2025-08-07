Συμβαίνει τώρα:
Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: «Roadtrip με δύο παιδιά και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media»

«Υποχρεωτικό digital detox αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εσθονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία!»
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης
Μακριά από τις υψηλές θερμοκρασίες και γενικά από το ελληνικό καλοκαίρι, έφυγαν οι Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανιδης μετά από το πέρασμά τους από την Πάρο, αποφάσισαν να ταξιδέψουν μαζί με τις δίδυμες κόρες τους στις χώρες της Βαλτικής.

Το αγαπημένο ζευγάρι επισκέφτηκε ήδη την Φινλανδία, την Εσθονία και σε λίγες ώρες συνεχίζουν το roadtrip τους στην Λετονία.

Μάλιστα, με σημερινή (07.08.2025) ανάρτησή της στα social media, η Χριστίνα Μπόμπα γνωστοποίησε ότι έχοντας μαζί τις δίδυμες κόρες τους, δεν μένει σχεδόν καθόλου χρόνος για να μπουν στο κινητό και τα social media τους.

«Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media! Υποχρεωτικό digital detox αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εσθονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία!

 
 
 
 
 
Μια από τις λίγες selfie που καταφέραμε να βγάλουμε… και αυτό γιατί τρώνε παγωτό!» γράφει η Χριστίνα Μπόμπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

