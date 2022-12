Με τον τίτλο «Maestro in Blue» θα προβάλετε σε λίγες μέρες η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη μέσω Netflix, η οποία ξεκίνησε σήμερα (19.12) να προβάλλεται σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για την επιτυχία της σειράς «Maestro» και την πρεμιέρα προβολής της στο Netflix, χαρακτηρίζοντάς την χριστουγεννιάτικο δώρο.

Όπως είπε, όποιος βρίσκεται στο εξωτερικό θα μπορεί να παρακολουθήσει τη σειρά στα ελληνικά με υπότιτλους ή μεταγλωττισμένη.

Δείτε την ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη:

«Από σήμερα λοιπόν ο Maestro μας στο Netflix. Αυτό και αν είναι ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο δώρο.. Ελλάδα και Κύπρο σε πρώτη φάση και σε λίγο καιρό και στις υπόλοιπες χώρες όλου του κόσμου.

Την σειρά στο εξωτερικό σύντομα θα έχουν την επιλογή να την παρακολουθήσουν στην γλώσσα μας (με υπότιτλους) αλλά και ντουμπλαρισμένη σε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα την χώρα προβολής.

Our «Meastro» is on Netflix Greece and Cyprus from today and in 2 months in the rest of the world.

“Maestro in Blue” will be the international title and is opening worldwide around February or March..Looking forward!!!»