Χριστόφορος Παπακαλιάτης για την ταινία «Αν»: Τη βλέπω και λέω «Θεέ μου, τι λάθη είναι αυτά που έχω κάνει»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε στο vidcast «Johnny@TheMovies» με τον Γιάννη Δαββέτα και μεταξύ άλλων μίλησε για την ταινία «Αν» που κυκλοφόρησε το 2012. Ο ίδιος υπέγραψε το σενάριο και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνίστησε στον ρόλο του Δημήτρη. Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Πλάκα, με χαρακτηριστικό σημείο το καφέ «Γιασεμί».

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανέφερε για την ταινία «Αν» πως: «Ήταν η πρώτη μου ταινία, ήταν το πέρασμα από την τηλεόραση στην ταινία. Σήμερα όταν το βλέπω στο Netflix – στα πέντε λεπτά βέβαια έχω σταματήσει, δεν αντέχω περισσότερη ώρα – λέω “Θεέ μου τι λάθη είναι αυτά, τι έχω κάνει”; Δεν θα το έκανα έτσι σήμερα με τίποτα».

«Η ταινία πάντως αφορούσε εμένα σε εκείνη την ηλικία πολύ έντονα. Στα 37 μου χρόνια, ήταν η θεματολογία αυτή, το μόνος ή με μία σύντροφο και ένα παιδί και όλο αυτό» συμπλήρωσε ο δημιουργός και παραδέχτηκε πως η ταινία γράφτηκε πολύ πιο εύκολα σε σχέση με άλλες παραγωγές. «Δεν με βασάνισε όπως άλλα πράγματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Βγήκε πιο αβίαστα και γυρίστηκε εύκολα γιατί ήταν ένα σπίτι στην Πλάκα, η Μαρίνα και εγώ. Το έχω, σαν ανάμνηση, το πιο όμορφο γύρισμα αυτό που είχαμε κάνει με την Μαρίνα Καλογήρου στην Αθήνα. Ο Γεωργίου, ο σκηνογράφος, είχε φτιάξει ένα σπίτι ολόκληρο που ήταν μαγαζί» θυμήθηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Η ταινία «Αν» σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στην Ελλάδα και προβλήθηκε στο εξωτερικό, φτάνοντας μέχρι τη λίστα των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2013.