Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το γκέι φιλί στο «Κλείσε τα Μάτια»: «Πάντα θα υπάρχουνε βλαμμένοι και οπισθοδρομικοί άνθρωποι»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε στο vidcast «Johnny@TheMovies» με τον Γιάννη Δαββέτα, και μίλησε για τις σειρές που έχει δημιουργήσει και για διάφορα άλλα επαγγελματικά και προσωπικά θέματα, δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των γυρισμάτων για τον νέο κύκλο του Maestro.

Ο επιτυχημένος δημιουργός, Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκανε μία αναδρομή στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο από μεγάλα σταυροδρόμια της καριέρας του, όπως δηλαδή το «Κλείσε τα Μάτια» και το πολυσυζητημένο γκέι φιλί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μια πολύ χαζή ιστορία αυτό που είχε προκληθεί. Βλέπεις, σε αυτά τα κομμάτια είμαστε πολύ καλύτερα σήμερα. Τελικά, το ΣτΕ ακύρωσε το πρόστιμο αλλά κανείς δεν το λέει αυτό. Ακούγεται πιο δραματικό το “Ω, έπεσε πρόστιμο!”», σχολιάζει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Ήτανε μια ενότητα από όλοι οι ήρωες εκείνο το βράδυ, όλα τα ζευγάρια, που ήτανε διαφορετικά ζευγάρια, αντάλλασσαν κάποια φιλιά. Παίχτηκε το επεισόδιο. Δεν έγινε τίποτα! Δεν άνοιξε μύτη! Πήγε το επεισόδιο -εκείνες τις εποχές αυτό που λέγαμε τα πενηντάρια τότε και τα εξηντάρια. Όλοι ενθουσιασμένοι.

Πέρασε μία εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες. Δεν αντέδρασε τίποτα κανείς. Δεν ασχολήθηκε κανείς! Δεν ήρθε ποτέ κανείς να πει ότι «αυτό, μήπως…». Ποτέ, ποτέ κανένας! Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε οι θεατές στο δρόμο! Που τότε οι θεατές τότε, γινότανε… δηλαδή, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εκείνη την εποχή του “Κλείσε τα Μάτια”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που σήμερα βιώνουν οι ηθοποιοί. Τότε ήταν όλα πολύ πιο μεγεθυσμένα», περιγράφει ο δημιουργός για την επίμαχη σκηνή.

«Θυμάμαι λοιπόν ότι δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά, επειδή μία μεσημεριανή εκπομπή, ήταν οι εποχές τότε των μεσημεριανών, των πολύ στημένων εκπομπών, ήταν το καινούργιο είδος τότε τηλεόρασης, τότε ξεκίνησαν λοιπόν και ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι! Επειδή ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι μεσημέρι και παιζόταν η σκηνή μεσημέρι, έτσι έγινε και κάποιος πήρε και είπε ότι «θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΡ».

Το ΕΣΡ αναγκαστικά πήγε και έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο που έφτασε μέχρι στη Βουλή επερώτηση να γίνει, τότε ότι «πώς γίνεται, ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 να θίγεται τέτοιο θέμα στην Ελλάδα;»! Και ξαφνικά, αμέσως όλοι είπαν ότι: «Εννοείται, ρε παιδιά, τι γελοιότητες είν’ αυτές;». Και το ΣτΕ ακύρωσε το πρόστιμο, πάρα πολύ απλά», αποκαλύπτει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Στο μυαλό μου δεν ήτανε τίποτα παραπάνω, απλά δύο χαρακτήρες που αγαπιούνται. Το μοντάζ και η Στέλλα η Φιλιπποπούλου που το ‘χε φτιάξει, ήτανε τόσο προσεκτικό. Και ο τρόπος που το είχαμε γυρίσει ήτανε προσεκτικός. […] Πάντα θα υπάρχουνε βλαμμένοι άνθρωποι! Πάντα θα υπάρχουνε άνθρωποι, οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και ακαλλιέργητοι. Πάντα θα υπάρχουν οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουνε άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μπροστά, άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό, με πιο κλειστό μυαλό. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία μας αποτελείται από τα πάντα», καταλήγει επί του θέματος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.