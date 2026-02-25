Χριστόφορος Παπακαλιάτης και Κλέλια Ανδριολάτου σε νέες φωτογραφίες μετά το πάρτι για τα βραβεία BAFTA

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου πέρασαν μαζί το βράδυ της Κυριακής (23.02.2026) στο λαμπερό after party των BAFTA που διοργάνωσε η βρετανική Vogue. Οι δύο ηθοποιοί έδειχναν να το απολαμβάνουν τόσο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όσο και αργότερα στο ξενοδοχείο που έμειναν στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου, σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του Mega «Maestro» ταξίδεψαν στη Μεγάλη Βρετανία, με αφορμή τα βραβεία BAFTA. Οι δύο ηθοποιοί παραβρέθηκαν στο after party, το οποίο πραγγματοποιήθηκε μετά την 79η τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, και φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ.

Στις εικόνες που ανέβασαν στους προσωπικούς λογαριασμούς τους στο social media, οι δύο πρωταγωνιστές του «Maestro» πόζαραν μεταξύ άλλων και με την Τεγιάνα Τέιλορ και τον Ίθαν Χοκ.

Στη συνέχεια επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους και τράβηξαν νέες φωτογραφίες. «Χτίζουμε διπλωματικές σχέσεις με νηφαλιότητα» έγραψε σκωπτικά στη λεζάντα της ανάρτησης ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Οι δύο φίλοι και συνεργάτες προγραμματίζουν να μείνουν λίγες ακόμη μέρες στη Βρετανική πρωτεύουσα συνδυάζοντας και ξεκούραση και βόλτες στο Λονδίνο.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου παραμένουν φίλοι εδώ και χρόνια. Συνεργάζονται επαγγελματικά και πολλές φορές φροντίζουν να ταξιδεύουν, όταν το επιτρέπουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Το βράδυ της Κυριακής (22.02.2026) πραγματοποιήθηκε η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA (British Academy Film Awards), όπου έδωσαν το «παρών» και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, πραγματοποιώντας την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου.