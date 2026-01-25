Συμβαίνει τώρα:
Χρήστος Σαντικάι: Δούλευα βοηθός σερβιτόρου στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

«Το παιδί μου είναι μισός Αλβανός και μισός Γερμανό», είπε παράλληλα
Xρήστος Σαντικάι
O Xρήστος Σαντικάι / NDP PHOTO

Ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε για τα φτωχικά παιδικά του χρόνια, τονίζοντας ότι ως μετανάστες από την Αλβανία τα πράγματα ήταν δύσκολα για εκείνον και την οικογένειά του. 

Ο γνωστός τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και στον Κωνσταντίνο Αρτσίτα το πρωί της Κυριακής (225.01.2026) αναφέρθηκε και στην περίοδο που εργαζόταν ως βοηθός σερβιτόρος στα νυχτερινά κέντρα, όπου εμφανιζόταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. 

«Δούλευα βοηθός σερβιτόρου στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, πάλεψα πάρα πολύ να του δώσω τραγούδι μου.

Έχω μεγαλώσει πολύ φτωχικά, νιώθω περήφανος που τώρα μπορώ να πάω ένα πιάτο παραπάνω φαγητό στο σπίτι μου. Ως μετανάστες, ήταν δύσκολα τα πράγματα όταν ήρθαμε εδώ. Λόγω του σπιτιού που μεγάλωσα, δεν άφησα τον ρατσισμό να φυτρώσει μέσα μου.

Το παιδί μου είναι Αλβανός, λόγω του πατέρα του, μισός Αλβανός και μισός Γερμανός», είπε αρχικά ο Χρήστος Σαντικάι.

«Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν θα τον πουν “ο Αλβανός”. Το “δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ” δεν το ακούω καν. Οι ρατσιστές είναι λίγοι, η Ελλάδα είναι φιλόξενη κι έχει καλούς ανθρώπους. Ο γιος μου μιλάει αλβανικά, ελληνικά και γερμανικά», δήλωσε παράλληλα ο γνωστός τραγουδιστής.

«Η Λάουρα είναι πολύ μαζεμένη, έχει αυτό το γερμανικό με το πρόγραμμα. Εγώ είμαι άλλης νοοτροπίας. Έχω ξαναγεννηθεί με τον γιο μας. Όποιος λέει ότι δεν περνάει δύσκολα το ζευγάρι μετά το παιδί είναι μεγάλος ψεύτης. Εννοείται υπάρχουν δυσκολίες για ένα ζευγάρι», εξομολογήθηκε ο Χρήστος Σαντικάι.

