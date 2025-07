Lifestyle

22:38 Τρίτη 1 Ιουλίου 2025

Χρήστος Σαντικάι – Λάουρα Νάργες: Η τρυφερή ανάρτηση για την τέταρτη επέτειο γάμου τους

Η Λάουρα Νάργες δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με τον άντρα της ζωής της και έγραψε: «Happy 4th Anniversary, Babe I love you, and always will»