Οι Χρυσές Σφαίρες που απονεμήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (11.01.2023) θεωρούνται παραδοσιακά προάγγελος των Όσκαρ. Βέβαια, από τα φετινά βραβεία έλειπε η «Φάλαινα» του Νταν Αρονόφσκι με πρωταγωνιστή (και φαβορί για Όσκαρ) τον Μπρένταν Φρέιζερ.

Με δυο Χρυσές Σφαίρες έφυγε από την τελετή η ταινία The Fabelmans του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ τρία βραβεία κέρδισε το The Banshees of Inisherin του Μάρτιν Μακ Ντόνα.

Ένα εξ αυτών πήγε στον Κόλιν Φάρελ για την καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε κωμωδία ή μιούζικαλ κι άλλο ένα για την καλύτερη ταινία στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ.

Ο «Elvis» Οστιν Μπάτλερ κατέκτησε τη Χρυσή Σφαίρα ως ηθοποιός δραματικής ταινίας, ενώ η σπουδαία Κέιτ Μπλάνσετ τιμήθηκε για την ταινία «Tar» όπου υποδύεται μια κακοποιητική μαέστρο.

Η ταινία «Τα πάντα όλα» πανηγύρισε τη Χρυσή Σφαίρα γυναικείας ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ για τη Μισέλ Γέο και το βραβείο β’ ανδρικής ερμηνείας για τον Κέ Χούι Κουάν.

Η Άντζελα Μπάσετ κέρδισε το βραβείο β’ γυναικείας ερμηνείας για το «Black Panther: Wakanda Forever».

Στις σειρές, το «The White Lotus», βραβεύτηκε (όπως και η πρωταγωνίστριά της, Τζένιφερ Κούλιτζ) ως καλύτερη σειρά περιορισμένης διάρκειας. Βραβείο πήρε και ο Έβαν Πίτερς για τη σειρά του Netflix «Monster: The Jeffrey Dahmer Story».

Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες, οι 80ες στην ιστορία, ήταν η μεγάλη ευκαιρία της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου να «επανασυστηθούν» και να (προσπαθήσουν) να πείσουν ότι μετά το σκάνδαλο, είχαν μάθει από τα λάθη τους. Ένα σκάνδαλο για θέματα ηθικής, δωροδοκιών και φυλετικών διακρίσεων που είχαν αποκαλύψει πριν από δυο χρόνια οι Los Angeles Times.

Εξαιτίας του σκανδάλου αυτού, μάλιστα, ο Τομ Κρουζ είχε «επιστρέψει» τις Χρυσές Σφαίρες που είχε κερδίσει.

Έτσι, η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου υποχρεώθηκε σε μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων τα αυστηρότερα ηθικά πρότυπα και η επέκταση των μελών της με έμφαση στην προσέλκυση περισσότερων ατόμων διαφορετικού χρώματος από του λευκού.

«Βρίσκομαι εδώ επειδή είμαι μαύρος», ήταν το πρώτο πράγμα που είπε ο παρουσιαστή των βραβείων, Τζάστιν Καρμάικλ και δεν ήταν… τυχαίο.

Όλοι οι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες

Καλύτερη δραματική ταινία

The Fabelmans

Καλύτερη ταινία, κωμωδία ή μιούζικαλ

The Banshees of Inisherin – WINNER

Καλύτερη δραματική σειρά

House of the Dragon

Καλύτερη σειρά, κωμωδία ή μιούζικαλ

Abbott Elementary

Καλύτερη μίνι σειρά

The White Lotus: Sicily

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Kevin Costner, Yellowstone

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά ή τηλεταινία

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Καλύτερη ηθοποιός δραματική σειρά ή τηλεταινία

Amanda Seyfried, The Dropout

Καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά ή τηλεταινία

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά ή τηλεταινία

Paul Walter Hauser, Black Bird

Καλύτερου σεναρίου

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Steven Spielberg, The Fabelmans

Καλύτερης Ξενόγλωσσης

Argentina, 1985 (Argentina)

Καλύτερης ηθοποιού σε δραματική ταινία

Cate Blanchett, Tár

Καλύτερου β’ ρόλου σε σειρά

Julia Garner, Ozark

Καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου σε σειρά

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Καλύτερου τραγουδιού

Justin Hurwitz, Babylon

Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού

Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Καλύτερου ηθοποιού σε σειρά, κωμωδία ή μιούζικαλ

Jeremy Allen White, The Bear

Καλύτερης ηθοποιού σε σειρά, κωμωδία ή μιούζικαλ

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Καλύτερου ηθοποιού σε δραματική ταινία

Austin Butler, Elvis

Καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά

Zendaya, Euphoria