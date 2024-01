Με ένα φόρεμα που θα μπορούσε να φοράει όσο πρωταγωνιστούσε στο Sex Education του Netflix εμφανίστηκε η Τζίλιαν Άντερσον στις Χρυσές Σφαίρες, καθώς ήταν γεμάτο κεντημένα αιδοία.

Το βράδυ της Κυριακής (7.1.2024, ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας) η Τζίλιαν Άντερσον έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στην 81η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών με ένα στράπλες ιβουάρ φόρεμα γεμάτο με σχέδια από κεντημένα αιδοία.

«Έχει κόλπους πάνω του», δήλωσε στο Deadline η Τζίλιαν Άντερσον, εξηγώντας ότι επέλεξε να το φορέσει «για τόσους πολλούς λόγους».

Σύμφωνα με το People, κάθε μοτίβο στο φόρεμα Gabriela Hearst χρειάστηκε 3,5 ώρες για να κεντηθεί. Η ηθοποιός του Crown και του Sex Education το συνδύασε με διαμαντένια κοσμήματα και ελαφρά κυματιστά, ανεβασμένα προς τα πίσω μαλλιά και ένα απαλό μακιγιάζ.

(WATCH) Gillian Anderson explains why she's wearing a gown emblazoned with embroidery featuring female anatomy as a way of protesting restrictions to female rights #GoldenGlobes pic.twitter.com/fcJ6CFW3ha