Η λαμπερή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, προάγγελος των Όσκαρ, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 08.01.2024 (ώρα Ελλάδας) με το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου να κερδίζει δυο Χρυσές Σφαίρες, της Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ και του Α’ Γυναικείου Ρόλου με την Έμα Στόουν.

Την ώρα που ο Γιώργος Λάνθιμος ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του για το «Poor Things», διέθεσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στο να εκφράσει τον θαυμασμό του προς τον Μπρους Σπρίνγκστιν.

«Εγώ θα ήθελα απλώς να περάσω όλο το βράδυ μιλώντας με τον Bruce Springsteen. Έχουμε τα ίδια γενέθλια, 23 Σεπτεμβρίου. Υπήρξε ο ήρωάς μου μεγαλώνοντας. Τέλος πάντων, σπαταλάω τον χρόνο μου. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι δούλεψαν στην ταινία, τη Searchlight Pictures, την παραγωγή και που έκανε την ταινία πραγματικότητα, όλους τους υπέροχους ηθοποιούς και τον Μπρους Σπρίνγκστιν, που με έκανε να μεγαλώσω έτσι όπως μεγάλωσα και την Εμα Στόουν φυσικά γιατί κέρδισε, είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ» υπογράμμισε ο Έλληνας σκηνοθέτης.

Η ταινία «Οπενχάιμερ» κυριάρχησε στην τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων στις ΗΠΑ που έλαβε χώρα στο «Beverly Hilton» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Κέρδισε πέντε Χρυσές Σφαίρες, μεταξύ των οποίων αυτές της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Καλύτερων Α’ και Β’ Ανδρικών Ρόλων για τους Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα για την σκηνοθεσία της ταινίας.

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου επικράτησε της Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ η πρωταγωνίστριά του Έμα Στόουν τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ.

Η Barbie, -που έκανε μεγάλο σουξέ μέσα στο 2023- τα πήγε… σχετικά καλά, καθώς έλαβε δύο βραβεία, αυτό Καλύτερου Τραγουδιού για το “What Was I Made For» της Μπίλι Άιλις και τη Χρυσή Σφαίρα στην νέα κατηγορία Κινηματογραφικό και Εισπρακτικό Επίτευγμα της Χρονιάς.

Και επειδή όλα αυτά είναι γνωστά, ας δούμε τι συνέβη πίσω από τις κάμερες, εκεί όπου όλοι είναι πιο χαλαροί και ευδιάθετοι…

Μπορεί οι Χρυσές Σφαίρες να θέλουν να θεωρούνται το φαντασμαγορικό πάρτι της χρονιάς κι ένα ξέφρενο και γεμάτο σαμπάνια ξεφάντωμα, μερικές φορές όμως μπορεί να μοιάζουν με ένα σχολικό reunion όπου διάσημοι επανενώνονται, συναντούν παλιούς φίλους και συμπρωταγωνιστές, κάποιοι ανταλλάσσουν φιλιά με τις συνοδούς τους σε κοινή θέα και κάποιοι χαζεύουν τους πιο… κουλ που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα.

Κάποιες φορές αυτό συμβαίνει μπροστά στην κάμερα, όπως με τον σκηνοθέτη του «Poor Things» Γιώργο Λάνθιμο που δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του για την επαφή του με ένα προσωπικό του είδωλο, τον Bruce Springsteen, αλλά τις περισσότερες φορές αυτές οι… αλληλεπιδράσεις γίνονται με τις κάμερες κλειστές.

Γιώργος Λάνθιμος, Έμα Στόουν, Γουίλεμ Νταφόε, Μαρκ Ραφάλο και Ραμού Γιούσεφ



Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ προφανώς δεν αντιλήφθηκαν ότι οι κάμερες κατέγραφαν ακόμα και κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων. Έτσι, στη διάρκεια του διαλείμματος της τελετής, οι κάμερες έπιασαν το ζευγάρι να μιλά σιγά και να ανταλλάζει μικρά φιλιά, πρωταγωνιστώντας άθελά του, σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της βραδιάς.

Do Kylie and Timothée know that the ad breaks on the Golden Globe website is just a fan cam of them pic.twitter.com/QIbs42Ofhi