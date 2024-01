Ένα άκομψο αστείο έκανε ο παρουσιαστής των Χρυσών Σφαιρών Τζό Κόι για την ηλικία που έγινε πατέρας ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην τελετή απονομής των βραβείων. Ο ηθοποιός δεν είχε άλλη επιλογή από το να γελάσει.

Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου του κωμικού στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, ο Τζο Κόι αναφέρθηκε και στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο τον οποίο όπως είπε ο ίδιος, θαυμάζει πολύ.

«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι εδώ! Συγγνώμη είμαι φαν. Είμαι φαν. Βγάζω Θαυμασμό. Σε αγαπάω Ρόμπερτ. Αν είναι αμήχανο, συγγνώμη. Έπρεπε να το κάνω μπροστά σου. Ξέρω ότι είναι χάλια».

«Είμαι λίγο έκπληκτος. Αυτός ο τύπος είναι φοβερός, δεκαετία μετά την δεκαετία», είπε ο κωμικός. «Δεν ξέρω πως το κάνεις φίλε. Στο ορκίζομαι», συμπλήρωσε ο Τζο Κόι.

«Η τελευταία σου εκτέλεση πρέπει να είναι και η καλύτερη που έχεις κάνει ποτέ. Πώς την άφησες έγκυο στα 80; CGI; CGI;», είπε ο κωμικός και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αντέδρασε γελώντας. Όμοια ήταν και η αντίδραση της 45χρονης συντρόφου του Τίφανι Τσεν.

“Your last performance has got to be your greatest performance ever. How’d you get her pregnant at 80?” – Jo Koy roasts Robert De Niro at the 2024 #GoldenGlobes pic.twitter.com/kKPAtljEjq