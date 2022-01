Οι Χρυσές Σφαίρες ήταν και φέτος αναγκαστικά προσαρμοσμένες στις συνθήκες του κορονοϊού, με την τελετή απονομής να πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, όπου θα τιμηθούν ταινίες και σειρές που ξεχώρισαν την περασμένη χρονιά.

Η τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες διεξήχθη την Κυριακή 9 Ιανουαρίου στον παραδοσιακό της χώρο, ωστόσο δεν υπήρχαν πολλά για να θυμίζουν τα προηγούμενα λαμπερά χρόνια των απονομών. Δεν υπήρχε κόκκινο χαλί, δεν προσκλήθηκαν ΜΜΕ και οι νικητές ανακοινώθηκαν διαδικτυακά σε ιδιωτική μετάδοση.

Η Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (Hollywood Foreign Press Association – HFPA) φιλοξένησε την 79η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών και, κατά την ανακοίνωση των βραβείων, στην αίθουσα βρίσκονταν μόνο «επιλεγμένα μέλη και χορηγοί».

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏



