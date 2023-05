Η 81χρονη επιχειρηματίας Αμερικανίδα Μάρθα Στιούαρτ πόζαρε στο εξώφυλλο της έκδοσης «Swimsuit 2023» του Sports Illustrated και έγινε η γηραιότερη γυναίκα που κοσμεί το πρωτοσέλιδο του διάσημου περιοδικού.

«Συνήθως με παρακινούν τα χρήματα, αλλά αυτή τη φορά με παρακίνησε να δείξω στους ανθρώπους ότι μια γυναίκα της ηλικίας μου μπορεί ακόμα να φαίνεται ωραία, να νιώθει καλά, να είναι καλά», εξήγησε.

Η Στιούαρτ φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό, έχοντας καλυμμένους με χρυσαφί ένδυμα τους ώμους της, φωτογραφήθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία από τον Κολομβιανό Ρούβεν Αφαναδόρ.

Martha Stewart is continuing to make her mark — this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue! See her like never before here https://t.co/BcQZcV7R6j