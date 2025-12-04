Υπόθεση Τάρα Ριντ: «Δεν της έριξαν κάτι στο ποτό» λέει η Αστυνομία για την ηθοποιό που κατήγγειλε ότι την νάρκωσαν σε λόμπι ξενοδοχείου – Ξέσπασε η ίδια

Το βίντεο με την ηθοποιό Τάρα Ριντ σε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε ξενοδοχείο στο Σικάγο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Η ηθοποιός ισχυρίστηκε από την πρώτη στιγμή ότι την νάρκωσαν στο μπαρ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, μια ομάδα ανθρώπων προσπαθεί να βάλει τη σχεδόν αναίσθητη ηθοποιό του «American Pie» Τάρα Ριντ σε αναπηρικό καροτσάκι μέσα στο λόμπι του ξενοδοχείου στο Σικάγο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορείο σε νοσοκομείο.

Η ηθοποιός επέμεινε εξαρχής ότι κατέρρευσε ύστερα από ένα ποτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ωστόσο, κανένα στοιχείο που να δείχνει παρέμβαση στο ποτό της Τάρα Ριντ δεν εντόπισαν οι Αρχές, μετά την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας.

Σε δήλωσή της στην Daily Mail, η αστυνομία ανέφερε: «Αν και το υλικό από τις κάμερες δείχνει την Τάρα Ριντ στο μπαρ του ξενοδοχείου, σε κανένα σημείο δεν φαίνεται κάποιος να αγγίζει ή να προσθέτει κάτι στο ποτό της».

Η ηθοποιός απάντησε άμεσα, λέγοντας: «Κανείς δεν καταλήγει στο νοσοκομείο, ανίκανος να αντιδράσει για οκτώ ώρες, επειδή ήπιε ένα ποτό». Πρόσθεσε ότι η τελευταία της ανάμνηση ήταν να πίνει ένα ποτήρι κρασί, πριν ξυπνήσει στο νοσοκομείο χωρίς να θυμάται τίποτα: «Ήταν η πιο τρομακτική αίσθηση της ζωής μου. Ένιωσα τελείως ανήμπορη».

Οι Αρχές δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπίσει κάποιο ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους:

Ο μπάρμαν είχε καλύψει το ποτό της όταν εκείνη απομακρύνθηκε διαδικασία που θεωρείται τυπική πρακτική,

η έρευνα περιλαμβάνει εξέταση υλικού από κάμερες και πολλαπλές συνεντεύξεις,

αναμένουν τα ιατρικά της αρχεία για να καθοριστεί εάν πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις.

Η εμπλοκή του YouTuber Sean P

Ο YouTuber Sean P υποστήριξε πρόσφατα ότι η Ριντ τον κατηγόρησε ότι έριξε κάτι στο ποτό της, ισχυρισμό που ο ίδιος αρνείται. Περιέγραψε ότι γνώρισε την ηθοποιό στο μπαρ του ξενοδοχείου, όπου συνομίλησαν, αντάλλαξαν τηλέφωνα και βγήκαν για τσιγάρο. Όταν επέστρεψαν, υποστηρίζει ότι του παρέδωσε την τσάντα της για να βρει το κλειδί του δωματίου της, στιγμή κατά την οποία, εκείνη αντέδρασε απότομα και κάλεσε ασφάλεια.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ριντ κατέρρευσε ενώ πήγαινε προς τον χώρο καπνιστών.

Η πλευρά της ηθοποιού διευκρίνισε μέσω εκπροσώπου της στο TMZ ότι η Ριντ ουδέποτε κατηγόρησε τον Sean P ως δράστη, χαρακτηρίζοντας την αφήγησή του «ανακριβή».