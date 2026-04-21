Ζερόμ Καλούτα: «Το πας βαθιά» είπε στον Ρένο Χαραλαμπίδη όταν τον ρώτησε αν έχει επισκεφθεί το Κονγκό

Ο Ζερόμ Καλούτα παραχώρησε συνέντευξη στον Ρένο Χαραλαμπίδη στο One Channel και προσπάθησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής και της καριέρας του. Δήλωσε ευτυχισμένος επειδή κατάφερε να βιοπορίζεται από κάτι που του δίνει χαρά. Ο καλλιτέχνης μίλησε για τα παιδικά χρόνια του, τη βαθιά σχέση με τη μητέρα του και το Κονγκό, που κάποια στιγμή θέλει να επισκεφθεί για να συναντήσει τον πατέρα και τους υπόλοιπους συγγενείς του.

«Δεν έχεις πάει στο Κονγκό;», τον ρώτησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με τον Ζερόμ Καλούτα να αναστενάζει και να του απαντά: «Το πας βαθιά». «Το ξέρω», ανταπάντησε ο οικοδεσπότης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Κονγκό είναι ένα ταξίδι μεγάλο, που ήθελα να κάνω αρκετά χρόνια. Δηλαδή τα τελευταία 10-12 χρόνια είναι πολύ έντονη η επιθυμία μου να πάω. Είχα θέματα, που δεν μου επέτρεπαν να ταξιδέψω εύκολα, να μετακινηθώ, λόγω της δουλειάς, του φόρτου δηλαδή της δουλειάς και των χρημάτων. Γιατί κάποιες φορές έχεις χρήματα, δεν έχεις χρόνο. Κάποιες φορές έχεις χρόνο, αλλά δεν έχεις χρήματα. Έχω ζήσει και χρόνια που δεν είχα και τα δύο!

Στη δουλειά μας δεν μπορείς να κάνεις σχέδια. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι “παίρνω μια απόφαση, και τον Νοέμβριο εγώ θα είμαι εκεί”. Ό,τι κι αν προκύψει, μέχρι 30, 31 Οκτωβρίου, εγώ τον Νοέμβριο ταξιδεύω και πάω εκεί. Κι αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρεις, και καλώς. Δεν έχω πάρει τέτοιου είδους απόφαση ακόμα. Περιμένω το κενό να προκύψει, το οποίο πάντα καλύπτεται με κάτι. Αλλά θα το κάνω», εξομολογείται ο Ζερόμ Καλούτα.

«Θα γνωρίσω όλη την οικογένειά μου, πηγαίνοντας εκεί, αν μπορέσω, γιατί δεν είναι όλοι στο ίδιο σημείο. Κι ο πατέρας μου είναι εκεί. Είμαι πιο έτοιμος πλέον να το κάνω αυτό. Δεν ήταν ψυχολογικός ο λόγος, είχα πραγματικά, πρακτικά προβλήματα. Και βέβαια, μπορεί κι εγώ να ‘χα αυτή την εξιδανίκευση των πραγμάτων ότι πρέπει να πάω εκεί και πρέπει να ‘χω ένα μήνα κενό. Και με τις δουλειές, και με τους ρυθμούς που ζούμε, ένας μήνας κενός είναι σχεδόν ουτοπικό. Δηλαδή, μπορείς να πας και μια βδομάδα κάπου, να πάρεις την πρώτη γεύση ή δέκα μέρες, δεκατέσσερις και να γυρίσεις. Κάπως εγώ περίμενα εκείνον τον μήνα, ο οποίος δεν υπάρχει, για να πάω», εξηγεί.

«Ο πατέρας μου θεωρεί ότι τα κατάφερα. Δεν έχω να του πω κάτι πάνω σε αυτό. Θα του πω “Ήρθα! Τι γίνεται; Κάτσε να τα πούμε”. Αυτό. Εγώ είμαι επιτυχημένος απ’ την πρώτη φορά, που πήρα μισθό κάνοντας αυτό που αγαπάω. Που πήρα χρήματα, επειδή τραγούδησα. Για ‘μένα αυτή είναι η επιτυχία. Όλα τα άλλα είναι πράγματα που συμβαίνουν. Η επιτυχία κι η αποτυχία, όπως την εκλαμβάνει ο κόσμος, είναι πράγματα που συμβαίνουν. Αλλά, το να μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς και να ζεις τον εαυτό σου και να ‘σαι αξιοπρεπής, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία», ανέφερε ο Ζερόμ Καλούτα.