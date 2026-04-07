Ζέτα Θεοδωροπούλου για Παναγιώτη Ταχτσίδη: Δεν έχω πικρία γιατί δεν έχω πλέον αισθήματα γι’ αυτόν

Η Ζέτα Θεοδωροπούλου και ο Παναγιώτης Ταχτσίδης έχουν πάρει χωριστούς δρόμους, αλλά παραμένουν γονείς των τριών παιδιών τους.

Το γνωστό μοντέλο μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) και αναφέρθηκε στο διαζύγιο από τον ποδοσφαιριστή. Η Ζέτα Θεοδωροπούλου αναφέρθηκε στις σχέσεις με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη σήμερα και αποκάλυψε ότι κυκλοφόρησε ένα άρωμα με το όνομα «διαζύγιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το άρωμα που έβγαλα το ονόμασα “διαζύγιο” γιατί μετά το διαζύγιό μου αναγεννήθηκα. Στη ζωή μας, όλα είναι μαθήματα. Άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας είναι δώρα, άλλοι μαθήματα, άλλοι είναι μια τιμωρία. Εγώ από όλο αυτό νιώθω ευγνώμων, γιατί με τον πατέρα των παιδιών μου έχω αποκτήσει τα παιδιά μου. Αυτό δεν αλλάζει. Πικράθηκα από όλη αυτή την ιστορία γιατί δεν ήθελα να χαλάσει το σπιτικό μου. Δόξα τω Θεώ, στην πορεία κατάλαβα ότι κάθε εμπόδιο στη ζωή μας είναι για καλό», είπε αρχικά η Ζέτα Θεοδωροπούλου.

Παράλληλα αποκάλυψε για τις σχέσεις τους σήμερα: «Με τον πρώην σύζυγό μου μιλάμε σαν γονείς. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δεν έχω πικρία γιατί δεν έχω πλέον αισθήματα γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Τη ζωή του την είχε φτιάξει πριν το διαζύγιο, έτσι κι αλλιώς. Τα παιδιά γνωρίζουν την αλήθεια σαν παραμυθάκι. Δε μπορούμε να πούμε ψέματα στα παιδιά γιατί θα είναι χειρότερο να μάθουν την πικρή αλήθεια από κάποιο άλλο στόμα».

Τέλος εξομολογήθηκε ότι ήθελε να κάνει και τέταρτο παιδί, αλλά έχει βιώσει και δύο αποβολές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελα να κάνω τέταρτο παιδί. Έχω βιώσει και δυο αποβολές. Όταν έχεις πληγωθεί ήδη μια φορά από τον πατέρα των παιδιών σου, δύσκολα μπαίνεις ξανά στη διαδικασία να σκεφτείς να κάνεις και τέταρτο παιδί», δήλωσε.

«Αυτή τη περίοδο είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή. Νομίζω ότι δε θα ξαναέβγαζα προς τα έξω την προσωπική μου ζωή. Μπορεί να με δείτε έτοιμη νυφούλα ή έγκυο», είπε στη συνέχεια η Ζέτα Θεοδωροπούλου.