Ζιζέλ Μπούντχεν: «Ξέσπασε» σε λυγμούς λόγω καταδίωξης από παπαράτσι

Παπαράτσι κυνήγησε για μια φωτογραφία της Ζιζέλ Μπούντχεν, στη Φλόριντα, με το γνωστό μοντέλο να ξεσπά σε κλάματα μετά την καταδίωξη, όταν αστυνομικός τη σταμάτησε για έλεγχο.

Ο αστυνομικός σταμάτησε την Ζιζέλ Μπούντχεν για απρόσεκτη οδήγηση, καθώς έτρεχε και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το μοντέλο άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Ο λόγος ήταν πως ένας παπαράτσι που την κυνηγούσε στους δρόμους της Φλόριντα με το αυτοκίνητό του.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από την καταδίωξη, η 43χρονη Ζιζέλ φαίνεται να κλαίει, ενώ λέει: «Με καταδιώκει. Κοιτάξτε αυτόν τον τύπο».

Τότε, ο αστυνομικός τη συμβουλεύει να υποβάλει καταγγελία, εξηγώντας της ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει κάτι.

«Είμαι τόσο κουρασμένη. Όπου κι αν πάω, έχω τέτοιους τύπους πίσω μου. Τίποτα δεν με προστατεύει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω απλώς να ζήσω τη ζωή μου», φέρεται να λέει το μοντέλο στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες.

