Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Σήμερα ενδέχεται να νιώσετε πως οι πληροφορίες που σας φτάνουν είναι αντιφατικές ή πως κάποιος δεν εκφράζεται με την απαιτούμενη σαφήνεια. Υπό την επίδραση του τετραγώνου Άρη – Ποσειδώνα, καλό είναι να αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις και να επιβεβαιώσετε κάθε στοιχείο προτού δράσετε.

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Μια σύντομη μετακίνηση ή ένα ραντεβού μπορεί να μην εξελιχθεί ακριβώς όπως το είχατε προγραμματίσει. Διατηρήστε ευέλικτη στάση και αφήστε τα γεγονότα να διαμορφωθούν φυσικά.

Δίδυμοι: Το τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα εφιστά την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα, αλλά και σε υποσχέσεις που ενδέχεται να μην είναι τόσο αξιόπιστες όσο αρχικά φαίνονται. Απόφυγε σημαντικές αγορές ή οικονομικά ρίσκα και μην παρασύρεσαι από υπερβολικά αισιόδοξες προτάσεις.

Παράλληλα, η ημέρα σε προτρέπει να εκτιμήσεις περισσότερο όσα ήδη κατέχεις. Η σταθερότητα και η υπομονή θα αποδειχθούν πολύ πιο επωφελείς από οποιαδήποτε βιαστική ενέργεια.

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Καρκίνος: Με τον Άρη στο ζώδιό σας να συγκρούεται με τον Ποσειδώνα, ενδέχεται να νιώσετε ότι οι γύρω σας δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις προθέσεις σας. Η ευαισθησία σας είναι αυξημένη, δημιουργώντας κίνδυνο παρερμηνειών σε λόγια ή συμπεριπορές.

Αποφύγετε να επιβάλετε τη γνώμη σας και μην επιδιώξετε αντιπαραθέσεις. Η ημέρα προστάζει ηρεμία, ξεκούραση και εμπιστοσύνη στην εσωτερική σας φωνή, χωρίς ωστόσο να παραβλέπετε τη λογική.

Λέων: Η ημέρα επιβάλλει διακριτικότητα, προτρέποντάς σας να αποφύγετε την πρόωρη αποκάλυψη των σχεδίων σας. Πιθανά παρασκήνια ή μια παρεξήγηση ενδέχεται να προκαλέσουν μικρή αναστάτωση. Γι' αυτό, προτιμήστε να παρατηρείτε τις εξελίξεις αντί να αντιδράτε άμεσα.

Επενδύστε στην ξεκούραση και αποστασιοποιηθείτε από περιττές εντάσεις, καθώς αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για εσάς. Μην επιτρέψετε σε μια μικρή καθυστέρηση να σας οδηγήσει σε απογοήτευση και να χάσετε την αισιοδοξία σας.

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