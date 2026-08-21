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Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;
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Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η ημέρα απαιτεί να επανεξετάσετε τις ισορροπίες στην καθημερινότητα και την εργασία σας. Η αντίθεση Αφροδίτης – Κρόνου ενδέχεται να δημιουργήσει την αίσθηση ότι προσφέρετε περισσότερα από όσα λαμβάνετε, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό ή οικονομικό τομέα. Προσοχή ώστε η ανασφάλεια να μην καθορίσει τις αποφάσεις σας. Η Σελήνη στον Τοξότη προσφέρει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε ένα οικονομικό ζήτημα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και πρακτικότητα.

Στα αισθηματικά σας, μια σχέση απαιτεί ειλικρίνεια και όχι κενές υποσχέσεις.

Δίδυμοι: Μια φιλία, μια νέα γνωριμία ή ένα ερωτικό ενδιαφέρον είναι πιθανό να σας προβληματίσει σήμερα. Η Αφροδίτη στον Ζυγό σας ωθεί να αναζητάτε χαρά και συναισθηματική ανταπόκριση, όμως ο Κρόνος ζητά σοβαρότητα. Εάν δεν διαπιστώνετε έμπρακτο ενδιαφέρον, δύσκολα θα συνεχίσετε να επενδύετε.

Επαγγελματικά, η ημέρα ευνοεί τις ώριμες συζητήσεις. Η Σελήνη στον Τοξότη φωτίζει τις σχέσεις και μπορεί να φέρει μια σημαντική συζήτηση που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την πραγματική διάσταση μιας κατάστασης.

Καρκίνος: Η αντίθεση Αφροδίτης – Κρόνου επηρεάζει έντονα ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα κληθείτε να ισορροπήσετε ανάμεσα σε αυτά που επιθυμείτε και σε αυτά που πρέπει να κάνετε. Ο Άρης στο ζώδιό σας, ενώ σας δίνει δύναμη, παράλληλα αυξάνει την ευαισθησία σας, απαιτώντας προσοχή στις αντιδράσεις σας.

Παράλληλα, η Σελήνη στον Τοξότη σας βοηθά να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας. Μια αλλαγή στον τρόπο που εργάζεστε είναι πιθανό να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Λέων: Η τελευταία ημέρα του Ήλιου στο ζώδιό σας φέρνει έντονη την ανάγκη για αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη προσωπική σας περίοδο. Η όψη της Αφροδίτης με τον Κρόνο προμηνύει σοβαρές συζητήσεις σε σχέσεις ή συνεργασίες. Ενδέχεται να σας ζητηθεί μεγαλύτερη συνέπεια ή εσείς να απαιτήσετε μια πιο ξεκάθαρη στάση, καθώς η ανάγκη για σαφή όρια είναι πλέον εμφανής.

Η Σελήνη στον Τοξότη προσδίδει μια πιο αισιόδοξη διάθεση, βοηθώντας σας να ανακτήσετε τη χαρά σας. Σε αυτό το κλίμα, ένα δημιουργικό ή ερωτικό θέμα ενδέχεται να εξελιχθεί σταδιακά.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

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