Ζόε Σαλντάνα: Σαρώνει στο box office και βρίσκεται στη λίστα Time 100 αλλά οι γιοι της δεν αντέχουν να τη βλέπουν στην οθόνη

Συνολικά, οι ταινίες της έχουν αποφέρει περισσότερα από 15,47 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. «Ο σύζυγός μου με απογειώνει συνεχώς», λέει η ίδια, γελώντας. «Τα παιδιά μου πάλι… δεν αντέχουν να με βλέπουν στις ταινίες. Είναι περήφανα, αλλά δεν τις παρακολουθούν - και αυτό είναι ό,τι πιο ταπεινωτικό».

Παρά την αδιαφορία τους για τη δουλειά της - κάτι που αποδίδει στο γεγονός ότι δεν τους αρέσει η βία - η καθημερινότητά της παραμένει γεμάτη οικογενειακές στιγμές. Σε μια βιντεοκλήση από το σπίτι της στην Καλιφόρνια, τα παιδιά μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο ζητώντας σνακ και αγκαλιές, γράφει το TIME.

Μετά τη βράβευσή της με Όσκαρ, η 47χρονη ηθοποιός αποφάσισε να ρίξει λίγο ταχύτητες. Αν και συνέχισε τα γυρίσματα της σειράς Lioness δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν και προώθησε νέες παραγωγές όπως το Elio και το επόμενο Avatar, η δυνατότητα να πηγαίνει τα παιδιά της στο σχολείο σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή.

«Είμαι υγιής, παρούσα για την οικογένειά μου. Αυτές οι παύσεις με γεμίζουν δημιουργικά», εξηγεί.

Η Σαλντάνα εκμεταλλεύεται αυτή την περίοδο για να επανασυνδεθεί με τον εαυτό της: αποφεύγει τα podcasts και τις πολλές συνεντεύξεις και δουλεύει πάνω σε μια ιστορία για νεαρούς ενήλικες που θέλει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη.

Η επιτυχία της στο box office είχε για εκείνη μια ξεχωριστή σημασία - ίσως ακόμη μεγαλύτερη από ένα Όσκαρ. «Είμαι γυναίκα, είμαι περήφανη γυναίκα με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο. Άνθρωποι σαν εμένα δεν φαντάζονται καν ότι μπορούν να σπάσουν ρεκόρ», λέει.



Και όμως, γνωρίζει ότι η κορυφή δεν είναι μόνιμη. «Κάποια στιγμή κάποιος - ίσως πάλι η Σκάρλετ ή μια άλλη γυναίκα – θα με ξεπεράσει. Και θα χαρώ. Αν είναι γυναίκα έγχρωμη, θα χαρώ ακόμη περισσότερο».

Η καριέρα της έχει χτιστεί γύρω από εμβληματικούς χαρακτήρες: από το Star Trek μέχρι το Avatar, όπου ενσαρκώνει τη Νεϊτίρι.

Αν εγκριθεί και τέταρτη ταινία, δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στον πλανήτη Pandora, ενώ δεν αποκλείει νέες συμμετοχές σε Guardians of the Galaxy ή Star Trek.

Παρότι στο παρελθόν φοβόταν ότι το όνομά της θα συνδεθεί αποκλειστικά με συγκεκριμένους ρόλους, σήμερα το βλέπει αλλιώς: «Αν σταματήσεις να σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι, δεν υπάρχει ταμπέλα».

Ωστόσο, δεν αγνοεί τις ανισότητες της βιομηχανίας. Στην αρχή της καριέρας της, ήταν συχνά η μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε άνδρες πρωταγωνιστές. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με επανάσταση, με τον καιρό έγινε απομόνωση. «Μου έλειψε η συντροφικότητα των γυναικών», παραδέχεται.

Σήμερα, στρέφει το ενδιαφέρον της στη δημιουργία ιστοριών από και για γυναίκες, με στόχο να γράψει και να σκηνοθετήσει δικά της projects.

Για εκείνη, ο κινηματογράφος πρέπει να αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας.

Παραμένει, πάντως, βαθιά δεμένη με τον δημιουργό του Avatar, Τζέιμς Κάμερον, τον οποίο εκτιμά για τους δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες που έχει δημιουργήσει.

Σε μια από τις πιο δυνατές σκηνές της σειράς, η ηρωίδα της βοηθά μια γυναίκα να γεννήσει εν μέσω μάχης - μια στιγμή που, όπως λέει, αντανακλά σκληρές πραγματικότητες του κόσμου.

«Υπάρχουν γυναίκες που γεννούν μέσα σε πολέμους, μέσα στη φτώχεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο προνομιούχοι είμαστε», τονίζει.

Για τη Σαλντάνα, η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στα βραβεία, στα ρεκόρ και στα χρήματα αλλά και στη συλλογικότητα.

«Οι γυναίκες θα είμαστε πάντα εκεί η μία για την άλλη - στη γέννα, στον πόνο, στη θεραπεία».

Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ουσιαστικός λόγος που το όνομά της βρίσκεται σήμερα στη λίστα Time 100.