Ζόε Σαλντάνα: Σαρώνει στο box office και βρίσκεται στη λίστα Time 100 αλλά οι γιοι της δεν αντέχουν να τη βλέπουν στην οθόνη

Η ηθοποιός Ζόε Σαλντάνα είναι πλέον ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα στη βιομηχανία του κινηματογράφου – και αυτός είναι ο λόγος που το περιοδικό Time την περιλαμβάνει στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πλανήτη για το 2026.
Η παρουσία της ηθοποιού στο εξώφυλλο του TIME και στη λίστα TIME 100 – μαζί με τους Τραμπ και Νετανιάχου – δεν είναι απλώς μια ακόμη διάκριση, αλλά η επιβεβαίωση μιας πορείας που ξεκίνησε μέσα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises της σύγχρονης εποχής και τώρα στρέφεται προς κάτι πιο ουσιαστικό και ίσως και πιο ριζοσπαστικό. Γιατί αν κάτι είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Σαλντάνα δεν ενδιαφέρεται μόνο για το μέγεθος της επιτυχίας, αλλά για το περιεχόμενό της.
Με ταινίες που έχουν ξεπεράσει τα 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και με μια καριέρα που συνδυάζει εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνικό αποτύπωμα, η Ζόε Σαλντάνα δεν εκπροσωπεί μόνο το Χόλιγουντ, αλλά και μια νέα εποχή για τις γυναίκες – και ιδιαίτερα για τις γυναίκες με μεταναστευτική καταγωγή στον χώρο.
Ωστόσο, οι τρεις γιοι της Ζόε Σαλντάνα έχουν τον τρόπο τους να την… προσγειώνουν. Κάθε φορά που τους προτείνει να δουν κάποια από τις ταινίες της, η απάντηση είναι άμεση:
«Μαμά, σταμάτα να φλεξάρεις» (σσ μία λέξη που χρησιμοποιεί η νεολαία αντί του καυχιέσαι). Για εκείνους, ακόμη και η εντατική προπόνηση για τη σειρά Lioness – που απαιτούσε να κουβαλά 25 κιλά μέσα στην αποπνικτική ζέστη του Τέξας – είναι απλώς άλλο ένα «flex».
Το ίδιο και το ιστορικό της Όσκαρ πέρυσι για την ταινία «Emilia Pérez» όταν και δήλωσε: «Είμαι περήφανη κόρη μεταναστών».
Η ίδια, ωστόσο, αντιμετωπίζει την επιτυχία με αυτοσαρκασμό. «Ο μικρότερος με ρώτησε αν κέρδισα Όσκαρ Α’ η Β’ Γυναικείου ρόλου. Και μόνο που το είπε, προσπαθώ να μην σαμποτάρω τον εαυτό μου, να μην σκεφτώ ότι τώρα πρέπει να κερδίσω και Α’», παραδέχεται.
Σε αντίθεση με τα παιδιά της, ο σύζυγός της, ο παραγωγός και σκηνοθέτης Μάρκο Περέγκο-Σαλντάνα, είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της.
Σε πρόσφατες διακοπές, εμφανιζόταν κάθε πρωί στο τραπέζι του πρωινού με τα νούμερα εισπράξεων της ταινίας Avatar: Fire and Ash. Μέχρι που μια μέρα ανακοίνωσε το απόλυτο επίτευγμα: χάρη στα Avatar, Star Trek, Guardians of the Galaxy και Avengers, η Σαλντάνα έγινε η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, ξεπερνώντας τη Σκάρλετ Γιόχανσον.