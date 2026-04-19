Lifestyle

Ζόε Σαλντάνα: Σαρώνει στο box office και βρίσκεται στη λίστα Time 100 αλλά οι γιοι της δεν αντέχουν να τη βλέπουν στην οθόνη

Η ηθοποιός Ζόε Σαλντάνα είναι πλέον ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα στη βιομηχανία του κινηματογράφου – και αυτός είναι ο λόγος που το περιοδικό Time την περιλαμβάνει στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πλανήτη για το 2026.

Η παρουσία της ηθοποιού στο εξώφυλλο του TIME και στη λίστα TIME 100 – μαζί με τους Τραμπ και Νετανιάχου – δεν είναι απλώς μια ακόμη διάκριση, αλλά η επιβεβαίωση μιας πορείας που ξεκίνησε μέσα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises της σύγχρονης εποχής και τώρα στρέφεται προς κάτι πιο ουσιαστικό και ίσως και πιο ριζοσπαστικό. Γιατί αν κάτι είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Σαλντάνα δεν ενδιαφέρεται μόνο για το μέγεθος της επιτυχίας, αλλά για το περιεχόμενό της.

Με ταινίες που έχουν ξεπεράσει τα 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και με μια καριέρα που συνδυάζει εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνικό αποτύπωμα, η Ζόε Σαλντάνα δεν εκπροσωπεί μόνο το Χόλιγουντ, αλλά και μια νέα εποχή για τις γυναίκες – και ιδιαίτερα για τις γυναίκες με μεταναστευτική καταγωγή στον χώρο.

Ωστόσο, οι τρεις γιοι της Ζόε Σαλντάνα έχουν τον τρόπο τους να την… προσγειώνουν. Κάθε φορά που τους προτείνει να δουν κάποια από τις ταινίες της, η απάντηση είναι άμεση:

«Μαμά, σταμάτα να φλεξάρεις» (σσ μία λέξη που χρησιμοποιεί η νεολαία αντί του καυχιέσαι). Για εκείνους, ακόμη και η εντατική προπόνηση για τη σειρά Lioness – που απαιτούσε να κουβαλά 25 κιλά μέσα στην αποπνικτική ζέστη του Τέξας – είναι απλώς άλλο ένα «flex».

Το ίδιο και το ιστορικό της Όσκαρ πέρυσι για την ταινία «Emilia Pérez» όταν και δήλωσε: «Είμαι περήφανη κόρη μεταναστών».

Η ίδια, ωστόσο, αντιμετωπίζει την επιτυχία με αυτοσαρκασμό. «Ο μικρότερος με ρώτησε αν κέρδισα Όσκαρ Α’ η Β’ Γυναικείου ρόλου. Και μόνο που το είπε, προσπαθώ να μην σαμποτάρω τον εαυτό μου, να μην σκεφτώ ότι τώρα πρέπει να κερδίσω και Α’», παραδέχεται.

Σε αντίθεση με τα παιδιά της, ο σύζυγός της, ο παραγωγός και σκηνοθέτης Μάρκο Περέγκο-Σαλντάνα, είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της.

Σε πρόσφατες διακοπές, εμφανιζόταν κάθε πρωί στο τραπέζι του πρωινού με τα νούμερα εισπράξεων της ταινίας Avatar: Fire and Ash. Μέχρι που μια μέρα ανακοίνωσε το απόλυτο επίτευγμα: χάρη στα Avatar, Star Trek, Guardians of the Galaxy και Avengers, η Σαλντάνα έγινε η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, ξεπερνώντας τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η ηθοποιός Ζόε Σαλντάνα / REUTERS / Carlos Barria

Συνολικά, οι ταινίες της έχουν αποφέρει περισσότερα από 15,47 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. «Ο σύζυγός μου με απογειώνει συνεχώς», λέει η ίδια, γελώντας. «Τα παιδιά μου πάλι… δεν αντέχουν να με βλέπουν στις ταινίες. Είναι περήφανα, αλλά δεν τις παρακολουθούν - και αυτό είναι ό,τι πιο ταπεινωτικό».

Παρά την αδιαφορία τους για τη δουλειά της - κάτι που αποδίδει στο γεγονός ότι δεν τους αρέσει η βία - η καθημερινότητά της παραμένει γεμάτη οικογενειακές στιγμές. Σε μια βιντεοκλήση από το σπίτι της στην Καλιφόρνια, τα παιδιά μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο ζητώντας σνακ και αγκαλιές, γράφει το TIME.

Μετά τη βράβευσή της με Όσκαρ, η 47χρονη ηθοποιός αποφάσισε να ρίξει λίγο ταχύτητες. Αν και συνέχισε τα γυρίσματα της σειράς Lioness δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν και προώθησε νέες παραγωγές όπως το Elio και το επόμενο Avatar, η δυνατότητα να πηγαίνει τα παιδιά της στο σχολείο σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή.

«Είμαι υγιής, παρούσα για την οικογένειά μου. Αυτές οι παύσεις με γεμίζουν δημιουργικά», εξηγεί.

Η Σαλντάνα εκμεταλλεύεται αυτή την περίοδο για να επανασυνδεθεί με τον εαυτό της: αποφεύγει τα podcasts και τις πολλές συνεντεύξεις και δουλεύει πάνω σε μια ιστορία για νεαρούς ενήλικες που θέλει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη.

Η επιτυχία της στο box office είχε για εκείνη μια ξεχωριστή σημασία - ίσως ακόμη μεγαλύτερη από ένα Όσκαρ. «Είμαι γυναίκα, είμαι περήφανη γυναίκα με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο. Άνθρωποι σαν εμένα δεν φαντάζονται καν ότι μπορούν να σπάσουν ρεκόρ», λέει.


Και όμως, γνωρίζει ότι η κορυφή δεν είναι μόνιμη. «Κάποια στιγμή κάποιος - ίσως πάλι η Σκάρλετ ή μια άλλη γυναίκα – θα με ξεπεράσει. Και θα χαρώ. Αν είναι γυναίκα έγχρωμη, θα χαρώ ακόμη περισσότερο».

Η καριέρα της έχει χτιστεί γύρω από εμβληματικούς χαρακτήρες: από το Star Trek μέχρι το Avatar, όπου ενσαρκώνει τη Νεϊτίρι.

Αν εγκριθεί και τέταρτη ταινία, δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στον πλανήτη Pandora, ενώ δεν αποκλείει νέες συμμετοχές σε Guardians of the Galaxy ή Star Trek.

Παρότι στο παρελθόν φοβόταν ότι το όνομά της θα συνδεθεί αποκλειστικά με συγκεκριμένους ρόλους, σήμερα το βλέπει αλλιώς: «Αν σταματήσεις να σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι, δεν υπάρχει ταμπέλα».

Ωστόσο, δεν αγνοεί τις ανισότητες της βιομηχανίας. Στην αρχή της καριέρας της, ήταν συχνά η μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε άνδρες πρωταγωνιστές. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με επανάσταση, με τον καιρό έγινε απομόνωση. «Μου έλειψε η συντροφικότητα των γυναικών», παραδέχεται.

Σήμερα, στρέφει το ενδιαφέρον της στη δημιουργία ιστοριών από και για γυναίκες, με στόχο να γράψει και να σκηνοθετήσει δικά της projects.

Για εκείνη, ο κινηματογράφος πρέπει να αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας.

Παραμένει, πάντως, βαθιά δεμένη με τον δημιουργό του Avatar, Τζέιμς Κάμερον, τον οποίο εκτιμά για τους δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες που έχει δημιουργήσει.

Σε μια από τις πιο δυνατές σκηνές της σειράς, η ηρωίδα της βοηθά μια γυναίκα να γεννήσει εν μέσω μάχης - μια στιγμή που, όπως λέει, αντανακλά σκληρές πραγματικότητες του κόσμου.

«Υπάρχουν γυναίκες που γεννούν μέσα σε πολέμους, μέσα στη φτώχεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο προνομιούχοι είμαστε», τονίζει.

Για τη Σαλντάνα, η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στα βραβεία, στα ρεκόρ και στα χρήματα αλλά και στη συλλογικότητα.

«Οι γυναίκες θα είμαστε πάντα εκεί η μία για την άλλη - στη γέννα, στον πόνο, στη θεραπεία».

Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ουσιαστικός λόγος που το όνομά της βρίσκεται σήμερα στη λίστα Time 100.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
164
108
104
71
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Η γιαγιά μου ήταν πολύ θρήσκα, μια φορά με πήρε στην εκκλησία και είπαν «πάρτε τον πίσω»
«Είμαι πολύ τυχερός επειδή μεγάλωσα σε οικογένεια όπου η θρησκεία ήταν περισσότερο "εθιμοτυπική", όχι κάτι που όριζε τη ζωή μας», δήλωσε ο νεαρός ηθοποιός
Νικολάκης Ζεγκίνογλου
Ελένη Μενεγάκη – Μάκης Παντζόπουλος: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι στην Βαρκελώνη με την κόρη τους, Μαρίνα
Σε φωτογραφία η Ελένη Μενεγάκη δίνει ένα τρυφερό φιλί στον σύζυγό της ο οποίος είναι χαμογελαστός στην λήψη, ενώ σε ένα άλλο η παρουσιάστρια κρατά από το χέρι της την κόρη τους
Ελένη Μενεγάκη και Μάκης Παντζόπουλος
Newsit logo
Newsit logo