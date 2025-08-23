Ζόζεφιν: Γενέθλια με μια τεράστια ανθοδέσμη και ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα

Η Ζόζεφιν είχε γενέθλια και τα γιόρτασε με στενούς συγγενείς και φίλους. Η τραγουδίστρια που έκλεισε τα 35 χρόνια, έλαμπε από ευτυχία και δημοσιοποίησε στο Instagram εικόνες από το πάρτι.

Το πάρτι στα γενέθλια της τραγουδίστριας είχε «πινελιές» από το γούστο της. Με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και το πιο λαμπερό της χαμόγελο, η Ζόζεφιν έσβησε τα κεράκια της τούρτας, ενώ ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την αγάπη που λαμβάνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έσβησα κεράκια, αλλά η φωτιά μου δυναμώνει. Ευχαριστώ για κάθε ευχή, κάθε λέξη, κάθε σκέψη σας. Το πιο όμορφο ρεφρέν είναι η αγάπη που μου χαρίζετε» έγραψε η Ζόζεφιν στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσιοποίησε.

Η τούρτα της ήταν λευκή σε σχήμα καρδιάς και διακοσμημένη με μαύρες καρδούλες και φιόγκους, ενώ τη συνόδευε μια τεράστια ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα.

Η Ζόζεφιν διανύει μια ξεχωριστή περίοδο στη ζωή της και παραμένει επικεντρωμένη στα επαγγελματικά της. Όπως ανέφερε τον περασμένο Ιούνιο δεν είναι ερωτευμένη και δεν βρίσκεται σε σχέση το τελευταίο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JOSEPHINE (@josephinewendel)

«Φυσικά και δέχτηκα αμφισβήτηση, είναι πολύ λογικό να συμβαίνει και γίνεται ακόμα και σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και ο άλλος είτε θα το δεχτεί, είτε όχι. Είμαστε ελεύθεροι να τραγουδάμε όποιο τραγούδι θέλουμε» είχε πει σε δηλώσεις τον περασμένο Μάιο η γνωστή τραγουδίστρια.