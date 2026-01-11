Stan: «Δεν θα παντρευόμουν αν δεν πίστευα ότι θα πάει καλά»

«Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη μουσική, πάντοτε ήταν εκεί για μένα», ανέφερε ο Stan.

«Η μουσική είναι γύρω μου, παντού και με συντροφεύει από παιδί. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη μουσική, πάντοτε ήταν εκεί για μένα», είπε αρχικά ο Stan που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη».

Ο Stan ανέφερε στη συνέχεια: «Ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω γράψει μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι το “Όπου βγει”, το οποίο το έχω γράψει για τη σύζυγό μου. Έχει ένα στίχο μέσα που λέει “Όπου βγει κάθε μέρα μας γιορτή, η ζωή είναι μικρή”. Η ζωή είναι μικρή και τη στιγμή που το λες, αντιλαμβάνεσαι ότι όντως είναι μικρή.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρατείνουν τον χρόνο, τον μεγαλώνουν ή τον μικραίνουν όταν βρίσκεσαι μαζί τους, επειδή είναι πολύ σχετικός ο χρόνος. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, δεν θέλεις να τελειώσει. Κρύβει και αυτή τη μελαγχολία ταυτόχρονα, ότι “ναι, σε βρήκα, είναι η ζωή μικρή, δεν θέλω να τελειώσει γιατί χαίρομαι που είμαι μαζί σου”. Αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση.

Δεν θα παντρευόμουν αν δεν πίστευα ότι θα πάει καλά. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει στη ζωή που θέλει εκείνος. Σίγουρα είναι απρόβλεπτη η ζωή. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ, το να δεσμευτώ και να παντρευτώ αν δεν πίστευα εξαρχής ότι θα πάει καλά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ζύγισα πάρα πολύ καλά μέσα μου πριν πάρω αυτήν την απόφαση. Και ανεξάρτητα από το αν η ζωή είναι απρόβλεπτη ή όχι, ξέρεις, ελπίζω πάντα για το καλύτερο».