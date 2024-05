12 σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε στο Netflix τον Μαϊο

Μαϊος με δεκάδες πρεμιέρες, σημαντικές ταινίες, σειρές και πρωτότυπα ντοκιμαντέρ για κάθε γούστο έχει η βιβλιοθήκη του Netflix στην Ελλάδα.

Δείτε μερικές μόνο από τις σειρές που έρχονται στο Netflix τον Μαϊο και υπόσχονται να σας κρατήσουν συντροφιά.

Οι σειρές του Netflix

Ένας Άντρας με τα Όλα του / A Man in Full

Όταν ο μεγαλομεσίτης της Ατλάντας Τσάρλι Κρόκερ έρχεται αντιμέτωπος με την ξαφνική χρεοκοπία, πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα συγκρούονται, καθώς ο Τσάρλι υπερασπίζεται την αυτοκρατορία του από εκείνους που προσπαθούν να επωφεληθούν από την πτώση του.

Διαθέσιμη από 02/05/2024

Μπόντκιν / Bodkin

Το «Bodkin» είναι ένα σκοτεινό κωμικό θρίλερ για μια ετερόκλητη ομάδα podcaster που αναλαμβάνει να ερευνήσει τη μυστηριώδη εξαφάνιση τριών αγνώστων σε μια ειδυλλιακή, παραθαλάσσια μικρή πόλη της Ιρλανδίας. Στην πορεία της έρευνάς τους όμως, οι πρωταγωνιστές ανακαλύπτουν μια ιστορία πολύ πιο μεγάλη και αλλόκοτη από αυτό που θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.

Καθώς οι ήρωές μας προσπαθούν να διακρίνουν την αλήθεια από τη φαντασία, για την υπόθεση, τους συναδέλφους τους και, το πιο οδυνηρό, για τους εαυτούς τους, η σειρά θέτει υπό αμφισβήτηση την αντίληψή μας για την αλήθεια και αποκαλύπτει τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας για να δικαιολογήσουμε τις πεποιθήσεις μας και να αναγνωρίσουμε τους φόβους μας.

Διαθέσιμη από 09/05/2024

Thank You, Next

Αφού συνήλθε από την προδοσία της πρώτης της αγάπης με τη βοήθεια των φίλων της και ενός όμορφου σεφ. μια επιτυχημένη δικηγόρος, η Λεϊλά Ταϊλάν, αναλαμβάνει την υπόθεση διαζυγίου της διάσημης τρίτης συζύγου Τούμπα Τεπέλογλου, γνωστή και ως υπόθεση της χρονιάς.

Απέναντί της βρίσκεται ο Τζεμ Μουρατάν, ένας κατά συρροή δολοφόνος σχέσεων, ο οποίος χώρισε από τρεις διαφορετικές γυναίκες μέσα σε 15 χρόνια. Η Λεϊλά θα υπερασπιστεί την πελάτισσά της απέναντι σε αυτόν τον νάρκισσο με τον πιο παθιασμένο τρόπο. Ωστόσο αυτό το πάθος θα τινάξει στον αέρα όλη την κατάσταση.

Διαθέσιμη από 09/05/2024

Μπρίτζερτον: Σεζόν 3, Μέρος 1 / Bridgerton: Season 3 Part 1

Καθώς μια νέα φουρνιά ντεμπιτάντ λαχταρά να αναδειχθεί η πιο λαμπερή από όλες, μια ντροπαλή κοπέλα με διπλή ζωή βρίσκει το φως ανάμεσα σε μυστικά και εκπλήξεις. Από τη Shondaland και με νέα showrunner την Τζες Μπραουνέλ, το “Μπρίτζερτον” επιστρέφει για την τρίτη σεζόν, όπου η Πενέλοπι Φέδερινγκτον (Νίκολα Κόφλαν) εγκαταλείπει οριστικά τον μακροχρόνιο έρωτά της για τον Κόλιν Μπρίτζερτον (Λουκ Νιούτον), αφού άκουσε τα απαξιωτικά του λόγια για εκείνη την προηγούμενη σεζόν.



Έχει αποφασίσει, ωστόσο, ότι ήρθε η ώρα να βρει έναν σύζυγο, κατά προτίμηση κάποιον που θα της προσφέρει αρκετή ανεξαρτησία για να συνεχίσει τη διπλή ζωή της ως λαίδη Γουίσλνταουν, μακριά από τη μητέρα και τις αδερφές της. Καθώς όμως της λείπει αυτοπεποίθηση, οι προσπάθειες της Πενέλοπι για έναν γάμο αποτυγχάνουν παταγωδώς. Στο μεταξύ, ο Κόλιν επιστρέφει από τα καλοκαιρινά του ταξίδια με νέα εμφάνιση και μεγάλη έπαρση.

Απογοητεύτεται, όμως, όταν βλέπει ότι η Πενέλοπι, το μόνο άτομο που τον εκτιμούσε για αυτό που ήταν, τον αποφεύγει. Θέλοντας να ξανακερδίσει τη φιλία της, ο Κόλιν προσφέρεται να δείξει στην Πενέλοπι πώς να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε αυτήν τη σεζόν να βρει έναν σύζυγο. Όταν όμως τα μαθήματά του αρχίζουν να αποδίδουν και με το παραπάνω, ο Κόλιν πρέπει να συνειδητοποιήσει αν τα συναισθήματά του για την Πενέλοπι είναι πραγματικά μόνο φιλικά.

Η κατάσταση περιπλέκεται από τη ρήξη της Πενέλοπι με την Ελοΐζ (Κλόντια Τζέσι), η οποία βρίσκει μια νέα φίλη σε ένα απρόσμενο μέρος, ενώ καθώς η Πενέλοπι αυξάνει την παρουσία της στον καλό κόσμο, δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να κρατήσει μυστικό τον άλλο της εαυτό, τη λαίδη Γουίσλνταουν.

Διαθέσιμη από 16/05/2024

Μάλιγκαν: Μέρος 2 / Mulligan: Part 2

Η πίστη δοκιμάζεται όταν η σκληρή πραγματικότητα της ζωής σε έναν άδειο, κατεστραμμένο από εξωγήινους πλανήτη αρχίζει να βυθίζει τον Πρόεδρο Μάλιγκαν και την ομάδα των επιζώντων του. (Χωρίς υδραυλικά! Χωρίς φαγητό! Οι ταινίες είναι απλώς παραστάσεις τώρα!) Για να φτιάξουν ξανά την κοινωνία θα πρέπει να ξεπεράσουν τους άγριους ανιχνευτές, ένα κρουαζιερόπλοιο με ένα θανατηφόρο μυστικό και ο ένας τον άλλον.



Από τους δημιουργούς των 30 Rock και Η Αχτύπητη Κίμι Σμιντ, το Μάλιγκαν είναι μια δημιουργία των διευθυντών παραγωγής Ρόμπερτ Κάρλοκ και Σαμ Μινς που αναλαμβάνουν και ρόλο showrunner. Τη διεύθυνση παραγωγής υπογράφουν επίσης οι Τίνα Φέι, Ντέιβιντ Μάινερ, Έρικ Γκούριαν, Σκοτ Γκρίνμπεργκ και Τζόελ Κουγουαχάρα.

Διαθέσιμη από 24/05/2024

Δεν Είσαι Μόνη / Raising Voices

Η Άλμα είναι 17 χρονών και πρόκειται να τελειώσει το λύκειο. Η Γκρέτα και η Νάτα είναι οι δύο κολλητές της. Γνωρίζονται από μικρές, βγαίνουν μαζί και αντιμετωπίζουν τα συνηθισμένα προβλήματα της ηλικίας τους: τον παραγκωνισμό, τη ζήλια, προβλήματα με τους γονείς τους, αλλά και τοξικές σχέσεις… Όταν όμως το προφίλ @Iam_colemanmiller δημοσιεύει μια φωτογραφία με τη λεζάντα “Αυτή είμαι εγώ πριν με βιάσουν”, η κανονικότητα εξαφανίζεται και όλα αλλάζουν. Πώς και πότε συνέβη αυτή η επίθεση; Ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το προφίλ; Πόση αλήθεια υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία και ποιος είναι το πραγματικό θύμα;

Διαθέσιμη από 31/05/2024

Οι ταινίες του Netflix

Φιέστα στο Λαγούμι / Down The Rabbit Hole

Μεγαλωμένος στη χλιδή και με σωστή παιδεία, η ζωή του 10χρονου Τότστλι έρχεται σε αντίθεση με το σκοτάδι που περιβάλλει τις εγκληματικές δραστηριότητες του πατέρα του.

Διαθέσιμη από 01/05/2024

Unfrosted

Μίσιγκαν, 1963. Η Kellogg’s και η Post, ορκισμένοι εχθροί στην παραγωγή δημητριακών, προσπαθούν να φτιάξουν ένα γλύκισμα που θα αλλάξει την όψη του πρωινού για πάντα. Στο Unfrosted, μια ιστορία για τη φιλοδοξία, την προδοσία, τη ζάχαρη και τους άγριους γαλατάδες, πρωταγωνιστεί ο Τζέρι Σάινφελντ, ο οποίος υπογράφει επίσης το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Διαθέσιμη από 03/05/2024

Η Μητέρα της Νύφης / Mother of The Bride

Η κόρη της Λάνα, Έμα, επιστρέφει από το εξωτερικό και ρίχνει μια βόμβα: παντρεύεται. Στην Ταϊλάνδη. Σε έναν μήνα! Τα πράγματα χειροτερεύουν, όταν η Λάνα μαθαίνει ότι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Έμα είναι ο γιος του άντρα που ράγισε τη δική της χρόνια πριν.

Διαθέσιμη από 09/05/2024

Atlas

Η Άτλας Σέπερντ (Τζένιφερ Λόπεζ), μια ευφυής αλλά μισάνθρωπη αναλύτρια δεδομένων με βαθιά δυσπιστία απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, συμμετέχει σε μια αποστολή σύλληψης ενός ρομπότ με το οποίο συνδέεται μυστηριωδώς από το παρελθόν. Όταν όμως το σχέδιο ανατρέπεται, η μόνη της ελπίδα να σώσει την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη είναι να την εμπιστευτεί.

Διαθέσιμη από 24/05/2024

My Oni Girl

Λαχταρώντας να τα πηγαίνει καλά με τους άλλους και να μην είναι αντιπαθής, ο μαθητής της πρώτης λυκείου Χιιράγκι ζει στον νομό Γιαμαγκάτα, όπου του είναι δύσκολο να λέει όχι κάθε φορά που κάποιος ζητά κάτι από εκείνον. Παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει πράγματα για τους άλλους, πάντα κάτι κακό συμβαίνει με αποτέλεσμα να μην έχει κανέναν φίλο.

Μια καλοκαιρινή μέρα, ενώ προσπαθεί να φέρει ανεπιτυχώς εις πέρας ένα ακόμα αίτημα, γνωρίζει ένα κορίτσι όνι, την Τσουμούγκι, που ήρθε στον κόσμο των θνητών για να βρει τη μητέρα του. Η Τσουμούγκι κάνει ό,τι την ευχαριστεί και είναι το ακριβώς αντίθετο του Χιιράγκι.

Διαθέσιμη από 24/05/2024

Κομμάτι από Σένα / A Part of You

Το A Part of You είναι μια ιστορία ζωής και θανάτου που δείχνει πώς είναι να είσαι 17 χρονών και να αισθάνεσαι ότι καρδιά σου είναι έτοιμη να σπάσει.

Η Γιούλια είναι αδελφή της Άγκνες και έχει όλα όσα η Άγκνες ονειρεύεται: είναι το πιο κουλ άτομο στο σχολείο, το επίκεντρο σε κάθε πάρτι και βγαίνει με τον Νοέλ. Μακάρι να ήταν και η Άγκνες όπως εκείνη!

Όταν συμβαίνει κάτι αδιανόητο, ο κόσμος της Άγκνες ανατρέπεται και εκείνη αναγκάζεται να ξαναβρεί τον εαυτό της. Ξαφνικά, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει όλα όσα επιθυμεί, αλλά με τι κόστος;

Διαθέσιμη από 31/05/2024