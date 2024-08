4 ταινίες στο Netflix που θα σας καθηλώσουν – Τι θα δούμε τον Αύγουστο

Το καλοκαίρι είναι χωρίς αμφιβολία μία ιδανική εποχή για να απολαύσεις Netflix, καθώς προσφέρει μία απίστευτη ταινιοθήκη για κάθε γούστο.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, το να μένεις σε ένα κλιματιζόμενο χώρο και να παρακολουθείς τις αγαπημένες σου σειρές και ταινίες είναι ένας ιδανικός τρόπος να αποφύγεις τη ζέστη.

Το καλοκαίρι, το Netflix κυκλοφορεί πολλές νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ. Αυτό σημαίνει ότι πάντα θα υπάρχει κάτι καινούριο και συναρπαστικό για να παρακολουθήσεις.

Οι νέες κυκλοφορίες περιλαμβάνουν από περιπέτειες και κωμωδίες μέχρι δράματα και επιστημονικής φαντασίας, καλύπτοντας όλα τα γούστα.

Rebel Moon – Μέρος 1 και 2: Director’s Cut

Επεκτατικό. Ακραίο. Εκρηκτικό. Μια μυστηριώδης αουτσάιντερ σε ένα ειρηνικό φεγγάρι φτιάχνει μια ομάδα πολεμιστών στο “Rebel Moon — Μέρος 1: Director’s Cut” του Σνάιντερ.

Βυθιστείτε στη μυθολογία και την τρέλα των επικών ταινιών επιστημονικής φαντασίας του Ζακ Σνάιντερ στον τρομερά πιο σέξι και πιο αιματηρό κόσμο των Rebel Moon — Μέρος 1: Director’s Cut και Rebel Moon — Μέρος 2: Director’s Cut. Στο director’s cut του Σνάιντερ, ένας ειρηνικός οικισμός σ’ ένα φεγγάρι στα πέρατα του σύμπαντος βρίσκεται υπό την απειλή των στρατών του τυραννικού αντιβασιλέα Μπαλισάριους και η Κόρα (Σοφία Μπουτέλα), μια μυστηριώδης ξένη που μένει με τους χωρικούς, γίνεται η μόνη τους ελπίδα για επιβίωση.

Αναλαμβάνοντας να βρει εκπαιδευμένους μαχητές που θα την ακολουθήσουν και θα δημιουργήσουν μαζί έναν απίθανο κλοιό κατά του Μητρικού Κόσμου, η Κόρα θα φτιάξει έναν μικρό στρατό μαχητών, αποτελούμενο από αουτσάιντερ, αντάρτες, χωρικούς και ορφανά, οι οποίοι νιώθουν από κοινού την ανάγκη για εξιλέωση και εκδίκηση. Καθώς η σκιά ενός ολόκληρου βασιλείου απειλεί το πιο απίθανο φεγγάρι, ένας νέος στρατός ηρώων γεννιέται.

Διαθέσιμη από 02/08/2024

The Union

Ένας οικοδόμος από το Νιου Τζέρσεϊ μετατρέπεται από απλός άνθρωπος σε επίδοξο κατάσκοπο, όταν μια αγαπημένη του από το λύκειο τον στρατολογεί για μια μυστική αποστολή.

Ο Μάικ (Μαρκ Γουόλμπεργκ), ένας προσγειωμένος οικοδόμος από το Τζέρσεϊ, μπλέκει γρήγορα με τον κόσμο των υπερκατασκόπων και των μυστικών πρακτόρων, όταν η Ροξάν (Χάλι Μπέρι) –ο έρωτάς του από το σχολείο– τον στρατολογεί σε μια σημαντική μυστική αποστολή των ΗΠΑ.

Διαθέσιμη από 16/08/2024

Nice Girls

Η ατρόμητη Λεό (Άλις Ταλιόνι) φαντάζεται τον εαυτό της ως την “καλύτερη αστυνομικό στη Γαλλική Ριβιέρα”. Όταν ακούει για τη δολοφονία του Λουντό, του συναδέλφου της στο Αμβούργο τον οποίο είχε σαν αδερφό, αποφασίζει να ανακαλύψει την αλήθεια. Αλλά το αφεντικό της (Νοεμί Λοφσκί) έχει άλλες ιδέες και επιμένει να δώσει την υπόθεση σε έναν Γερμανό σούπερ αστυνομικό.

Η Λεό δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει κανέναν άλλο να διεξάγει την έρευνα, ειδικά όταν ακούει ότι ο εν λόγω αστυνομικός είναι η ελκυστική και υπερεκπαιδευμένη Μελανί (Στεφί Σελμά). Αναγκασμένες να συνεργαστούν, αυτές οι δύο φλογερές αλλά άκρως αντίθετες γυναίκες δεν έχουν ιδέα ότι η πόλη της Νίκαιας αντιμετωπίζει μια επικείμενη απειλή – και ότι είναι πιο στενά συνδεδεμένες από όσο νόμιζαν.

Διαθέσιμη από 21/08/2024

Η Σωτηρία / The Deliverance

Η Έμπονι Τζάκσον, μια ανύπαντρη μητέρα που παλεύει με τους προσωπικούς της δαίμονες, μετακομίζει με την οικογένειά της σε ένα νέο σπίτι για να κάνει μια νέα αρχή. Όταν, όμως, περίεργα φαινόμενα μέσα στο σπίτι εγείρουν τις υποψίες της Πρόνοιας και απειλούν να διαλύσουν την οικογένεια, η Έμπονι βρίσκεται σύντομα εγκλωβισμένη σε έναν αγώνα για να σώσει τη ζωή της και τις ψυχές των παιδιών της.

Μια ταινία εμπνευσμένη από αληθινή ιστορία, Η ΣΩΤΗΡΙΑ φέρει τη σκηνοθεσία του υποψηφίου για Oscar® Λι Ντάνιελς, ενώ πρωταγωνιστούν οι Άντρα Ντέι, Γκλεν Κλόουζ, Ανζανού Έλις-Τέιλορ και Μονίκ, σε μια ανατρεπτική προσέγγιση γύρω από το σκοτάδι, τον δαιμονισμό και την αναζήτηση μιας ανώτερης δύναμης.

Διαθέσιμη από 30/08/2024

Μη χάσετε επίσης

Διαθέσιμες από 01/08/2024

Ο Δολοφόνος του Craigslist The Craigslist Killer

Bohemian Rhapsody

Φερδινάνδος Ferdinand

Straight Outta Compton

Οι Πατούσες της Οργής: Ο Θρύλος του Χανκ Paws of Fury: The Legend of Hank

Συλλάβετε τον Κάρτερ Get Carter

Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα The Rundown

Μικρές Κυρίες Little Women

Η Μάγισσα The Witch

Ματίλντα Matilda

Η Παρακολούθηση Lakeview Terrace

Διαθέσιμη από 08/08/2024

Kingsman: Η Μυστική Υπηρεσία Kingsman: The Secret Service

Διαθέσιμες από 15/08/2024

Επικίνδυνη Αποστολή: Μυστικό Έθνος Mission: Impossible – Rogue Nation

Η Άγρια Φύση της Αυλής μου Backyard Wilderness

Διαθέσιμες από 16/08/2024

Lucy

Αλύγιστος Unbroken

Η Μούμια The Mummy

Τούρμπο Turbo

Μη Διστάσεις Don’t Think Twice

Διχασμένος Split

Νυχτερινό Σχολείο Night School

Διαθέσιμη από 25/08/2024

Scream VI

Διαθέσιμη από 26/08/2024

Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες How to Lose a Guy in 10 Days.