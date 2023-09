Το καλοκαίρι αποτελεί και επίσημα παρελθόν (ημερολογιακά τουλάχιστον) και σχεδόν όλοι έχουμε επιστρέψει στην πόλη, αλλά και στη ρουτίνα.

Αν είσαι από αυτούς που ψάχνουν ακόμα να βρουν τα «πατήματά» τους, τότε δεν έχεις παρά να βάλεις στην καθημερινότητά σου μία νέα σειρά που θα σου κρατήσει συντροφιά σε αυτή την «μεταβατική» περίοδο. Γι’ αυτό λοιπόν ψάξαμε και βρήκαμε 5 νέες σειρές που θα σε βοηθήσουν να επιστρέψεις ομαλά στην κανονικότητα.

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON

Το τέλος του «The Walking Dead» άφησε μεγάλο κενό στους φαν που ακολούθησαν πιστά επί 11 σεζόν τη σειρά-φαινόμενο. Ωστόσο, δεν έμειναν για πολύ καιρό παραπονεμένοι, καθώς οι περιπέτειες των βασικών χαρακτήρων της σειράς συνεχίζονται με τρία spin-offs. Ήδη έχουμε δει τις περιπέτειες της Maggie και του Negan μέσα από το The Walking Dead: Dead City (διαθέσιμο on demand στην COSMOTE TV), ενώ τη Δευτέρα 11/9 στις 22:00 (COSMOTE SERIES HD) η σκυτάλη θα δοθεί στο “The Walking Dead: Daryl Dixon”. Όπως προδίδει και ο τίτλος, έχει έρθει η ώρα για την επιστροφή του Norman Reedus στον ρόλο του Daryl Dixon.

Αυτή τη φορά, o Daryl βρίσκεται στο μεταποκαλυπτικό Παρίσι, εξουθενωμένος, προσπαθώντας να καταλάβει το πώς και γιατί έφτασε εκεί. Προσπαθώντας να επιστρέψει σπίτο του, θα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους ηγέτες ενός αυταρχικού κινήματος στο Παρίσι, αλλά και νέες παραλλαγές των ζόμπι. Μέσα στο 2024 θα γίνει πραγματικότητα και η επιστροφή του “Rick Grimes” (Andrew Lincoln) μέσα από το τρίτο spin-off της σειράς “The Walking Dead: Rick & Michonne”.

NOLLY

Το Nolly εξερευνά την κυριαρχία, αλλά και την πτώση της τηλεοπτικής σταρ Noele Gordon (ή Nolly όπως την αποκαλούσαν οι φίλοι της). Η Noele υποδύθηκε την κοκκινομάλλα χήρα Meg Richardson στην διάσημη σαπουνόπερα Crossroads, κάνοντάς την μία από τις πιο διάσημες προσωπικότητες στη Βρετανία. Το 1981, και ενώ η σειρά ήταν στην ακμή της, η Noele απολύθηκε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς εξηγήσεις.

Με τη φράση «όλα τα καλά πράγματα πρέπει να έχουν ένα τέλος» να ακούγεται από το αφεντικό της, η Noele βρέθηκε εκτός από μία σειρά που ήταν η ζωή της για πάνω από 18 χρόνια. Ακόμα και αν αυτή η ιστορία ή η ίδια η NoeleGordon σου είναι άγνωστη, τότε και μόνο το γεγονός ότι πρωταγωνίστρια της σειράς είναι η Helena BonhamCarter είναι σίγουρα αρκετό για της ρίξεις μια ματιά. Το Nolly θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 14/9 στις 22.00 (COSMOTE SERIES HD).

THREE WOMEN

Η Gia, μία συγγραφέας που βρίσκεται σε θλίψη μετά το χαμό της οικογένειάς της, πείθει τρεις γυναίκες από διάφορα μέρη της Αμερικής να μοιραστούν μαζί της τις ιδιαίτερες ιστορίες τους. Καθώς ταξιδεύει σε όλη τη χώρα για να επισκεφτεί τις γυναίκες και να καταγράψει τις μαρτυρίες τους, θα δημιουργήσει σχέσεις μαζί τους που θα αλλάξουν για πάντα την πορεία της ζωής της.

Στον ρόλο της Gia θα δούμε την Shailene Woodley, γνωστή από το δημοφιλές κινηματογραφικό franchise Divergent, την ταινία The Fault in Our Stars, τη σειρά BigLittle Lies κ.α. Το “Three Women”, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Lisa Taddeo, θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 14/9 στις 23.00 (COSMOTE SERIES HD).

THE GOLD

Η σειρά αφηγείται την πραγματική ιστορία μίας συμμορίας, που στις 26 Νοεμβρίου του 1983 έκλεψε το ασφαλιστικό κέντρο Brink’s Mat, κοντά στο Heathrow, ανακαλύπτοντας τυχαία μπάρες χρυσού αξίας 26 εκατομμυρίων λιρών.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ληστεία εκείνης της εποχής, η οποία οδήγησε σε μια σειρά διεθνών ποινικών ερευνών. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Hugh Bonneville του Downton Abbey και o Dominic Cooper (Captain America, Mamma Mia).

Πρεμιέρα: Παρασκευή 15/9 στις 22.00 (COSMOTE SERIES HD).

CAUGHT

Μετά το πολιτικό θρίλερ Gaslit όπου τον είδαμε αγνώριστο στον ρόλο του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ John Mitchel, ο Sean Penn επιστρέφει στη «μικρή οθόνη» με τη σειρά “Caught”.

Στο επίκεντρο της σειράς, μια ομάδα Αυστραλών στρατιωτών, η οποία κατά την αποστολή της σε μία εμπόλεμη χώρα, αιχμαλωτίζεται από ντόπιους αντάρτες. Εκτός από τον Sean Penn στα τηλεοπτικά δρώμενα επιστρέφει μετά από καιρό ο Matthew Fox, ή αλλιώς ο. “Jack” του “Lost’”.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back2back: Παρασκευή 29/9 στις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD).

Και για να μην ξεχάσουμε!

Οι ημερομηνίες και οι ώρες κάθε πρεμιέρας δεν θα πρέπει να σε προβληματίσουν. Γιατί ακόμα κι αν δεν προλαβαίνεις να συντονιστείς live, τότε μπορείς απλά να μπεις οποιαδήποτε στιγμή στον δωρεάν on demandκατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV και να ξεκινήσεις το binge–watching σου όποτε θέλεις. Πιάσε λοιπόν το τηλεκοντρόλ και ξεκίνα!