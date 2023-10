Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) και ο Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Sony Pictures, τη ρομαντική κομεντί «Anyone but You».

Σε σκηνοθεσία του Γουίλ Γκλουκ (Will Gluck), το «Anyone but You» χαρακτηρίζεται ως ένα πιο χαλαρό και εκσυγχρονισμένο «Much Ado About Nothing» του Σαίξπηρ. «Όταν δύο αρχαίοι εχθροί στο κολέγιο συναντιούνται ξανά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους για έναν γάμο στην Αυστραλία, προσποιούνται ότι είναι ζευγάρι για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους. Στην συνέχεια όμως ερωτεύονται πραγματικά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Ας πούμε σε όλους ότι είμαστε μαζί», λέει η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» στον Πάουελ καθώς κάνουν μια βόλτα με ιστιοφόρο στο ηλιοβασίλεμα. «Δεν υπάρχει περίπτωση να πείσουμε κανέναν ότι πραγματικά συμπαθούμε ο ένας τον άλλον», απαντά εκείνος στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε με τα πλάνα να δείχνουν ότι η χημεία τους είναι αναμφισβήτητη.

Μαζί τους πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ(Dermot Mulroney), Μισέλ Χαρντ(Michelle Hurd), Αλεξάντρα Σιπ(Alexandra Shipp), Ντάρεν Μπάρνετ(Darren Barnet), και Τζόι Ντάβιντσον(Joe Davidson).

«Ήταν μόνο γέλιο 24 ώρες το 24ωρο. Κυριολεκτικά, περνούσαμε υπέροχα κάθε μέρα», είπε η Σουίνι για τα γυρίσματα της ταινίας με τον ηθοποιό τον Μάιο στο PEOPLΕ.

Το «Anyone but You» σε σενάριο του σκηνοθέτη με την Ilana Wolpert αναμένεται στις αίθουσες στις 22 Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ